Bosch lancia la chiamata d’emergenza automatica per le moto: avvisa i soccorsi tramite un'app

ROMA – Bosch da sempre lavora per rendere l'esperienza di guida dei motociclisti più appagante e soprattutto sicura (pensate solo ai sistemi introdotti negli ultimi anni, come l'ABS cornering, il Motorcycle Stability Control gestito dalla piattaforma inerziale IMU a sei assi e il Cruise Control Adattivo) e oggi lancia la nuova tecnologia Help Connect, un sistema di chiamata d’emergenza che, connesso digitalmente, accelera il processo di soccorso ai motociclisti, che come sappiamo è di grandissima importanza in caso di incidente.

Come funziona? Il sistema di chiamata d’emergenza connesso utilizza un algoritmo intelligente installato all’interno della piattaforma inerziale per rilevare incidenti e si attiva automaticamente in caso di bisogno. Il sensore inerziale del Motorcycle Stability Control (MSC) di Bosch, che misura l'accelerazione e la velocità angolare 100 volte al secondo, può calcolare costantemente e con precisione la posizione della moto e il suo angolo di inclinazione. Inoltre, l'algoritmo di collisione integrato permette al sensore di rilevare automaticamente se la moto è stata coinvolta in un incidente o se il mezzo è caduto mentre era parcheggiato.

Il sistema si collega infatti via Bluetooth all'App di emergenza di Bosch, che dallo smartphone trasmette informazioni inerenti al motociclista e al luogo dell’incidente al Bosch Service Center. Quest’ultimo attiva subito i soccorsi che sono in grado di localizzare ed identificare la vittima più rapidamente. Un messaggio automatico di questo tipo dimezza il tempo di arrivo dei soccorritori sulla scena dell’incidente. Inoltre, su richiesta dell’utente, possono essere contattate automaticamente anche altre persone in caso di incidente.

Help Connect sarà operativo inizialmente dalla Germania. Gli utenti potranno comunicare con il Bosch Service Center in tedesco o in inglese da qualsiasi Paese europeo. Come tutti i sistemi di assistenza Bosch, Help Connect è il risultato di una stretta collaborazione tra il dipartimento di sviluppo e la ricerca sugli incidenti dell’azienda. “Help Connect rappresenta un angelo custode digitale che si aggiunge alla già ampia gamma di sistemi di sicurezza Bosch per le due ruote. Prima di sviluppare prodotti che aumentino la sicurezza per i motociclisti, dobbiamo comprendere le situazioni critiche che essi devono affrontare", ha affermato Kroeger, membro del Board di Bosch.