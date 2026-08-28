Cadillac, in Usa indagine federale su difetti ai freni delle elettriche. Richiamo per 1,1 mln di veicoli dopo 245 malfunzionamenti e 21 incidenti

In Usa la National Highway Traffic Safety Administration (Nhtsa) ha intensificato quelle che, in attesa di aprire una procedura di richiamo, definisce «valutazioni sui problemi ai freni di oltre 1,1 milioni di veicoli Gm». Come specifica lo stesso ente federale Nhtsa, il suo ufficio per le indagini sui difetti (Odi) aveva avviato una indagine preliminare nell'aprile del 2024 per approfondire i problemi riscontrati in seguito a segnalazioni di perdita dell'assistenza alla frenata nei modelli Cadillac Lyriq prodotti nel 2023.

Secondo le indagini interne di General Motors i guasti segnalati erano da attribuire a fratture del mozzo. Anche dopo questa rottura - affermava Gm - i veicoli potevano comunque essere arrestati. Gli esperti della Casa di Detroit specificavano che Abe, controllo di stabilità e controllo di trazione rimanevano funzionanti. Quando, dopo un lasso ti tempo, queste funzioni si disattivavano, si accendevano diverse spie di avvertimento e la velocità del veicolo veniva limitata a 70 km/h. Negli ultimi due anni le segnalazioni di perdita dell'assistenza alla frenata sono però continuate e, secondo l'ufficio per le indagini sui difetti, alcune evidenziano sintomi non coerenti con la descrizione di Gm di una rottura del mozzo.

I guidatori dei veicoli coinvolti riferiscono infatti di una perdita immediata della funzionalità dell'assistenza alla frenata, anziché dopo l'arresto completo del veicolo. Alla luce di queste segnalazioni, la Nhtsa ha elevato il livello dell'indagine a un'analisi ingegneristica. Sono coinvolti anche altre Cadillac e modelli Chevy, e Gm per un totale - come citato - di 1,1 milioni di veicoli. Le indagini, riferisce Nhtsa, sono collegate a 745 incidenti con problemi ai freni e 21 sinistri stradali.