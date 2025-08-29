Carovana della sicurezza, domani ultima tappa nell'area di servizio Tevere Est (A1). Aspi e Polizia con oltre 7mila partecipanti

La Carovana della sicurezza, iniziativa organizzata da Polizia di Stato e Autostrade per l'Italia, per sensibilizzare sulla guida responsabile i viaggiatori durante le partenze e i rientri estivi, anche quest'anno ha riscosso «un'alta partecipazione»: in tre tappe oltre 7mila utenti coinvolti nelle attività e circa 100 persone fra volontari, personale Aspi e della Polizia impegnati in 4 presidi della rete. L'ultimo e quarto appuntamento in programma è previsto domani, sabato 30 agosto, al Villaggio Sicurezza, presso l'area di servizio Tevere Est (A1) nel Lazio. Nelle aree di servizio La Pioppa Ovest, (A14 Emilia-Romagna) Casilina Ovest e Casilina Est (A1 Lazio), infatti, migliaia di viaggiatori in transito hanno fatto tappa per ricevere consigli utili su sicurezza e viabilità e ritirare piccoli gadget dal personale di Aspi.

Nei presidi è stato allestito un punto di incontro per promuovere attività interattive rivolte ai viaggiatori, per sensibilizzare sui rischi legati alla distrazione, all'abuso di alcool e droghe, all'uso delle cinture, fino al rispetto dei limiti di velocità e della distanza di sicurezza. Attraverso l'utilizzo di visori e simulatori, i visitatori hanno potuto sperimentare in tutta sicurezza gli effetti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, per aumentare la consapevolezza dei rischi e l'importanza di comportamenti corretti al volante. Grazie alla presenza di un'ambulanza con i volontari Anpas, molti utenti hanno usufruito di un check up medico gratuito, con misurazione della pressione arteriosa e della saturazione dell'ossigeno, oltre a un servizio di primo soccorso in caso di necessità.

Novità di quest'anno la presenza di un presidio veterinario che ha potuto offrire un controllo medico gratuito grazie al personale dell'associazione Dogs Town per gli amici a quattro zampe. Un'iniziativa che è stata molto apprezzata dagli utenti: sono stati 200 gli animali visitati, anche con la verifica del microchip, e 10 cuccioli adottati. Inoltre, per gli appassionati di auto, «Amici della Stella» Club Italia ha esposto una selezione di auto storiche.