Cina, vietate le maniglie elettriche a scomparsa delle auto in seguito a incidenti mortali

Arriva un piccolo dietrofront nell'industria dell'automotive cinese: a partire dal 2027 i veicoli prodotti nel Paese asiatico non potranno più avere le maniglie delle portiere a scomparsa per motivi di sicurezza.

La decisione è arrivata mentre diversi enti di controllo stanno indagando su alcuni incidenti mortali avvenuti in Cina, che hanno coinvolto veicoli elettrici Xiaomi, in cui si sospetta che interruzioni di corrente abbiano impedito l'apertura delle portiere. Questa scelta ccontrocorrente mette fine a un'innovazione tecnica ma soprattutto estetica resa popolare da Tesla.

Le nuove norme

Secondo i media statali, in base alle nuove normative, le auto potranno essere vendute solo se dotate di un sistema di sblocco meccanico sia all'interno che all'esterno delle portiere, e imporranno l'aggiunta di un vano di almeno 6 cm di lunghezza, 2 cm di larghezza e 2,5 di spessore per l'incasso della maniglia.

Inoltre, all'interno dell'auto dovranno essere presenti cartelli di almeno 1 cm per 0,7 cm che indichino come aprire la portiera.

Le auto già approvate dalle autorità e prossime alla commercializzazione sul mercato cinese avranno altri due anni per aggiornare il loro design. Secondo i dati citati dal quotidiano governativo China Daily, le maniglie a scomparsa sono presenti in circa il 60% dei 100 modelli di auto di nuova generazione più vendute.

La decisione della Cina si limita alle auto che saranno vendute nel Paese, ma per via dell'enorme presenza che ha la Repubblica Popolare nell'industria automobilistica mondiale, può fungere da cassa di risonanza per tutto il mondo.

La situazione negli Usa

Nel frattempo le maniglie delle portiere Tesla sono già oggetto di indagine da parte degli enti regolatori della sicurezza degli Stati Uniti, mentre le autorità europee stanno valutando in tal proposito le proprie norme.

A novembre, la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) degli Stati Uniti ha avviato un'indagine sulle maniglie elettriche delle auto di Elon Musk, in risposta alle segnalazioni secondo cui avrebbero improvvisamente smesso di funzionare, lasciando i bambini intrappolati nelle auto.