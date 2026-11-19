Bilancio ampiamente positivo nell’ultima tornata di crash test Euro NCAP, condotta secondo i severi protocolli 2026. Su dieci vetture messe alla prova dall’ente europeo per la sicurezza stradale, ben nove hanno conquistato il massimo punteggio delle cinque stelle: Škoda Peaq, Mercedes-Benz GLE, BMW X5, Kia Seltos, le GWM Ora 5 e H7, oltre al trio Lepas L4, L6 ed L8 PHEV. A mancare il punteggio pieno è stata soltanto la Nissan Leaf, fermata a quattro stelle.

I punti di forza dei modelli a 5 stelle. Analizzando nel dettaglio i risultati dei singoli test, emergono diverse eccellenze tecnologiche e strutturali:

Škoda Peaq: primeggia nella sicurezza post-incidente raggiungendo il 94%, il risultato più alto registrato finora tra tutti i veicoli valutati con gli standard 2026.

Mercedes-Benz GLE: ottiene i punteggi migliori del lotto nell’ambito della sicurezza attiva, garantendosi così parametri sufficienti per mantenere le cinque stelle anche nel 2027.

BMW X5: convince per l’efficacia nella prevenzione degli impatti e per il sistema di assistenza alla velocità, capace di riconoscere correttamente i limiti nel 91% dei casi lungo il 97% del percorso testato tra Italia, Spagna e Francia.

GWM Ora 5 e H7: la compatta Ora 5 si distingue nella tutela degli utenti vulnerabili della strada con il massimo dei voti nella protezione di bacino e gambe dei pedoni; la più grande H7 raggiunge invece l'eccellenza negli impatti laterali, nel mantenimento di corsia e nel rilevamento della presenza di bambini a bordo.

Lepas L4, L6 ed L8 PHEV: tutte e tre le vetture spiccano per l'elevata protezione degli occupanti in caso d'urto e per le dotazioni di sicurezza post-incidente.

Kia Seltos: ottiene il punteggio massimo per l’efficacia del sistema di rilevamento dell'uso improprio delle cinture di sicurezza.

Perché la Nissan Leaf si ferma a 4 stelle. L'unica vettura a non raggiungere il gradino più alto del podio è stata la Nissan Leaf. A penalizzare la berlina giapponese è stata una lacuna nella dotazione sensoristica: l’assenza dei radar anteriori angolari ha infatti limitato l'efficacia dei sistemi di frenata automatica e prevenzione delle collisioni in corrispondenza degli incroci, precludendole la quinta stella.