Ddl seggiolini salvabebè diventa legge. Senato approva all’unanimità

L’Aula del Senato approva praticamente all’unanimità il disegno di legge che obbliga a installare dispositivi di sicurezza per evitare l’abbandono dei minori in automobile. I sì sono stati 261.«Mai più bambini dimenticati sui

seggiolini in automobile. Mai più tragiche morti di piccoli lasciati in auto dai propri genitori. E per evitare che tragedie

del genere si possano ripetere, anche Forza Italia ha presentato in Senato un disegno di legge per rispondere a una questione sociale purtroppo meno rara di quanto si pensi. Avremmo voluto perfezionare ulteriormente il provvedimento, ma era necessario approvarlo il più presto possibile. Per questo abbiamo trasformato i nostri emendamenti in ordini del giorno, sul cui recepimento da parte del governo, vigileremo e che vanno dai

minori oneri per i consumatori al prolungamento del tempo di entrata in vigore della legge per consentire un'efficace

preparazione dei sistemi». È quanto ha dichiarato Alessandra Gallone, vicepresidente dei senatori di Forza Italia,

intervenendo in Aula durante l'esame del disegno di legge che prevede l'obbligo dell'installazione di dispositivi per

prevenire l'abbandono dei bambini nei veicoli chiusi. La leader di fratelli d’Italia Giorgia Meloni ha seguito dalla tribuna dell’Aula del Senato l’esame del disegno di legge che impone l’obbligo di installare dispositivi di sicurezza per evitare l’abbandono di bambini in automobile. Il provvedimento, già votato alla Camera, ha lei come prima firmataria.