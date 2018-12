DriveNow e Generali insieme per guida responsabile. Su auto car sharing dispositivo per monitorare rischi

MILANO - Parte il primo gennaio la campagna di sensibilizzazione di DriveNow, società di car sharing del Gruppo Bmw, con Generali Italia per incoraggiare uno stile di guida responsabile. Generali Jeniot, società al 100% di Generali Italia dedicata allo sviluppo di servizi innovativi, installerà a bordo di tutti i 500 veicoli DriveNow, attualmente circolanti a Milano, il “Real Time Coaching” ossia di un dispositivo satellitare che segnala in tempo reale i comportamenti rischiosi alla guida. Per la compagnia assicurativa si tratta di una accelerazione nello sviluppo di ecosistemi connessi, anche attraverso partnership con altri player non assicurativi e con start up. Sempre nello stesso ambito la compagnia ha siglato di recente una partnership commerciale e tecnologica con Fca per lo sviluppo e l’offerta di prodotti e servizi sul mercato assicurativo nell’ambito dei veicoli connessi che vede la nascita di un vero e proprio asse italiano per un ecosistema di mobilità connessa.