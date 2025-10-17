Euro NCAP, 13 modelli conquistano le 5 stelle nei crash test. Ecco quali sono

Risultati incoraggianti. L'Euro NCAP, il programma europeo per la valutazione della sicurezza delle auto nuove, ha messo sotto la sua scrupolosa lente numerosi nuovi modelli. La sicurezza continua a essere un elemento centrale nella valutazione delle nuove vetture. Su 16 modelli recentemente sottoposti ai test Euro Ncap, 13 hanno ottenuto il massimo punteggio di 5 stelle, mentre uno si è fermato a 4 e due non sono andati oltre le 3 stelle. I risultati premiano in particolare le ultime generazioni di suv e veicoli elettrici, sia nella protezione degli occupanti che nei sistemi avanzati di assistenza alla guida.

Tra le vetture che raggiungono le 5 stelle ci sono la Mazda 6e, la MG S6 EV, la IM5, la Cadillac Optiq, la Hongqi EHS5, la Cupra Born, le due spagnole Ebro S700 ed S800, e modelli come Bmw X3, Audi Q3, Volkswagen Golf, Skoda Octavia e Volkswagen ID.4. Più contenuta la performance della DS N°8, che ottiene 4 stelle a causa di valori non ottimali nella protezione degli adulti e nei dispositivi di sicurezza attiva. Sotto le attese invece la Volkswagen T-Cross, che nel nuovo ciclo di test scende a 3 stelle rispetto alla precedente valutazione, evidenziando limiti nei sistemi Adas e nella protezione dei pedoni. Stesso punteggio per la Dongfeng Box, penalizzata da debolezze strutturali e da prestazioni modeste in caso di urti frontali.