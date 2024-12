Euro Ncap 2024, ecco tutti i modelli testati che hanno ottenuto le 5 stelle nelle ultime prove

Ottime notizie sul fronte della sicurezza: quasi tutti i modelli valutati nell'ultima sessione di test Euro Ncap dell'anno, ottengono le cinque stelle. In particolare, i crash test hanno riguardato il primo pick-up elettrico in assoluto disponibile sul mercato europeo: eTerron 9, prodotto dalla cinese Maxus. Positive le performance nei test relativi alla salvaguardia dei pedoni, nel complesso, ottiene una valutazione di cinque stelle.La versione elettrica della Renault 5 e l'Alpine A290, anche se nei crash-test hanno prestazioni per i passeggeri adulti leggermente inferiori, ottengono entrambi una valutazione di quattro stelle. Euro Ncap ha testato inoltre diversi suv: Lexus LBX, Volvo EX30 e Mini Countryman, tutti ottengono cinque stelle, mentre MG ZS Hybrid conquista quattro stelle. Il Porsche Macan, ad alimentazione elettrica, raggiunge una valutazione di sicurezza a cinque stelle, stesso punteggio del Subaru Forester.

Il Deepal S07, veicolo dell'azienda cinese Changan Auto (che di recente ha iniziato a collaborare con Huawei) ottiene cinque stelle. Il modello C10 della cinese Leapmotor, (fondata nel 2015, terzo costruttore di veicoli elettrici e ibridi plug-in in Cina), malgrado sia disponibile in un'unica versione, ha ottenuto una valutazione di cinque stelle. Euro Ncap ha assegnato al Hyundai Santa Fe una doppia valutazione: di serie ottiene quattro stelle, ma con le tecnologie di sicurezza del pacchetto SmartSense (optional), raggiunge cinque stelle. Mazda CX-80 ha ottenuto il massimo punteggio di cinque stelle Euro Ncap, così come l'Audi A5. «Al termine del 2024, con questa serie finale di valutazioni di sicurezza, i risultati evidenziano notevoli progressi per tutte le classi di veicoli, nonostante il settore si ritrovi ad affrontare sfide significative - ha affermato Michiel van Ratingen, segretario generale Euro Ncap -.

Numerosi costruttori confermano il proprio impegno per il miglioramento della sicurezza stradale, l'integrazione di tecnologie avanzate e la prioritizzazione della tutela di tutti gli utenti della strada. Euro Ncap prosegue la sua opera a sostegno e guida di tali sforzi e guarda con interesse al modo in cui il settore affronterà le sfide del 2025, promuovendo l'innovazione e migliorando gli standard di sicurezza in tutto il mondo». Euro Ncap ha reso noti anche i risultati della versione Volkswagen Caddy Phev, che condivide la valutazione di cinque stelle con il Volkswagen Caddy testato nel 2021.