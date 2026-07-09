​Euro Ncap, 5 stelle Bmw iX3 e la Zeekr 7GT. Sono i primi due test del 2026 con il nuovo protocollo di valutazione

La Bmw iX3 e la Zeekr 7GT sono i primi modelli ad essere valutati con le nuove procedure dell'Euro NCAP che analizzano, tra i tanti aspetti relativi alla sicurezza, anche l'assistenza a seguito di un impatto, l'efficacia e la facilità d'utilizzo degli ausili alla guida e l'adattabilità dei sistemi di protezione ad una popolazione eterogenea. Entrambe le vetture hanno ottenuto le cinque stelle, sottolineando come sia i costruttori europei che quelli cinesi siano riusciti ad adattarsi perfettamente a protocolli di valutazione più rigorosi.

Inoltre, è importante sottolineare come l'Euro Ncap abbia evidenziato la validità dell'inclusione di interruttori e pulsanti fisici che favoriscono l'utilizzo dei sistemi di assistenza da parte del conducente. Nello specifico, la BMW iX3 50 xDrive Neue Klasse ha ottenuto ottimi punteggi in tutte le voci di valutazione. Entrando nel dettaglio, nella sicurezza alla guida la percentuale di valutazione ha raggiunto il 73%, grazie alla praticità dei comandi fisici relativi ad indicatori di direzione, luci di emergenza, clacson, fari e selettore del cambio ed all'efficacia del sistema di monitoraggio del conducente.

Per quanto riguarda le tecnologie di prevenzione degli incidenti, la vettura bavarese ha avuto un punteggio percentuale dell'83%, per via della frenata automatica d'emergenza all'altezza dei nuovi requisiti Euro NCAP, e delle buone capacità di evitare collisioni negli incroci. Notizie positive anche in merito alla protezione di pedoni e ciclisti, risultata eccellente. Nella prova di protezione in caso di impatto, la iX3 ha avuto un punteggio percentuale dell'86% ed ha ottenuto il massimo punteggio in tutte le valutazioni di impatto laterale, anche per via dell'airbag centrale di serie.

La percentuale più alta però, la iX3 l'ha avuta per la sicurezza post-impatto, dove ha fatto segnare un valore del 95%, visto che il sistema di chiamata di emergenza integrato si coordina molto bene con i servizi di emergenza e che la vettura ha mostrato un isolamento impeccabile della batteria, evidenziando, al contempo, l'apertura di tutte le maniglie delle portiere ad azionamento elettrico. La Zeekr 7GT Privilege AWD, invece, nella sicurezza alla guida ha ottenuto il 79%, grazie al sofisticato sistema di monitoraggio del conducente, ai sensori che segnalano l'uso errato della cintura di sicurezza, ed all'interruttore manuale che consente di disattivare l'airbag del passeggero anteriore in caso di seggiolini per bambini rivolti all'indietro.

Nella prevenzione degli incidenti la 7GT ha maturato una percentuale dell'89%, con la frenata automatica d'emergenza che ha lavorato in maniera perfetta per evitare i rischi di un impatto frontale, in retromarcia e all'interno di un incrocio. Mentre il sistema che previene l'apertura improvvisa delle portiere è risultato tempestivo nell'avvisare gli occupanti in presenza di ciclisti. Molto valida anche la protezione in caso di incidente, che ha raggiunto una percentuale del 93%, con la 7GT che ha ottenuto il massimo punteggio nei test di impatto laterale contro una barriera mobile, grazie anche alla configurazione dell'airbag centrale. Mentre nei test di sicurezza post-impatto, la 7GT ha avuto un punteggio percentuale speculare a quello della iX3, ovvero del 95%, dimostrando, alla stregua del Suv tedesco, il valido isolamento della batteria e l'efficacia nello sblocco automatico delle portiere, anche se l'eCall non ha raggiunto il massimo punteggio.