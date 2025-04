Euro Ncap, 6 suv conquistano le 5 stelle per la sicurezza. Sugli scudi Byd, Polestar, Cupra, Geely, Hongqi e Jaecoo

Sicurezza al massimo livello per sei modelli di Suv. Sono quelli testati da Euro Ncap nella seconda sessione del 2025: Polestar 3, Byd Sealion 7, Cupra Terramar, Geely EX5, Hongqi E-HS9 e Jaecoo 7 Phev. Tutti hanno conquistato il massimo punteggio di cinque stelle. Secondo Global Data, il mercato dei suv continua a crescere anche nel 2024, rappresentando il 54% dei 74,6 milioni di auto nuove vendute a livello globale. Si tratta di un aumento della quota di mercato sia rispetto al 51% del 2023 che al 49% del 2022. La Polestar 3 ha ottenuto un punteggio di 93% per la protezione dei 'passeggeri bambini', il miglior risultato rispetto a qualsiasi altra auto testata da Euro Ncap negli ultimi nove anni. Nel complesso, la Polestar 3 ha conquistato cinque stelle, assegnate sulla base dei risultati di test condotti nelle quattro categorie:' passeggeri adulti', 'passeggeri bambini', 'utenti vulnerabili della strada' e 'tecnologie di assistenza alla sicurezza' (Safety Assist).

La Byd Sealion 7, grande suv elettrico prodotto in Cina, ha eguagliato il punteggio di 93% ottenuto dalla Polestar 3 per i passeggeri bambini, senza però registrare prestazioni altrettanto performanti negli altri test. La Sealion 7 ha ottenuto cinque stelle Euro Ncap. Anche la nuova Cupra Terramar plug-in hybrid ha ottenuto risultati ottimi nelle categorie passeggeri adulti, passeggeri bambini e utenti vulnerabili della strada, conquistando cinque stelle. Un buon risultato nei test su Safety Assist e utenti vulnerabili della strada ha permesso alla Geely EX5 di ottenere cinque stelle, ma il suv elettrico cinese ha perso punti nel test sui passeggeri bambini, così come sulla protezione adulto. La Hongqi E-HS9, altro suv elettrico proveniente dalla Cina, sebbene abbia ottenuto cinque stelle Euro Ncap, ha ricevuto una penalità al punteggio del livello di protezione della testa in entrambi i test di impatto frontale.

Completa il gruppo dei suv valutati la Jaecoo 7 Phev. Anche questo modello ottiene le cinque stelle, ma perde punti dopo che nel test di collisione frontale la parte posteriore dell'airbag a tendina laterale non si è aperto correttamente. Euro Ncap ha anche valutato l'ultima generazione di Audi A6, modello analogo all'Audi A5 2.0 TDI, testata lo scorso anno. La vettura familiare, disponibile come Avant o Sportback, ha ricevuto una valutazione di sicurezza a cinque stelle nel 2024.