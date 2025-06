Euro Ncap, 9 modelli sotto esame per sistemi guida assistita. A Renault 5, Kia EV3, Toyota bZ4X e Porsche Macan il punteggio più elevato

Nove i modelli esaminati da Euro Ncap per i sistemi di guida assistita. Tra le auto sotto la lente ci sono Kia EV3, Porsche Macan, Renault 5 e Toyota bZ4X che hanno ottenuto il punteggio più elevato nella valutazione Euro Ncap 'Assisted Driving Grading', con la valutazione «molto buono». Tesla Model S, Volvo EX30 e MG ZS, hanno ricevuto invece una valutazione «moderato», mentre tra questi due gruppi di vetture si collocano Mazda CX-80 e Xpeng G9, che hanno ottenuto, entrambe, una valutazione «buono» per la guida assistita.

Bene il sistema «InnoDrive con mantenimento attivo della corsia» della Porsche Macan, 85% per la competenza nell'assistenza e 92% per il supporto alla sicurezza. La Kia EV3 e la Toyota bZ4X, entrambi suv elettrici, si sono dimostrate competenti e intuitive, così come il pacchetto «Active Driver Assist» della Renault 5. Le tecnologie di cui sono dotati i veicoli odierni possono essere di grande aiuto all'automobilista in tema di sicurezza attraverso l'utilizzo di sensori e telecamere per rilevare potenziali pericoli, avvisare il conducente e adottare automaticamente azioni correttive.

I sistemi di guida assistita, tra l'altro, consentono di mantenere la distanza di sicurezza dai veicoli che li precedono e di tenere il centro della propria corsia, sono in grado di regolare la velocità del veicolo in base al limite imposto ed evitare o attenuare gli urti. Per valutare in modo indipendente l'efficacia di questi sistemi, gli esperti di Euro Ncap hanno esaminato la tecnologia di sicurezza dei veicoli in base a una serie di criteri, che rientrano in due categorie: competenza nell'assistenza e supporto alla sicurezza. La competenza nell'assistenza esamina la chiarezza delle informazioni, compresi i limiti di capacità, gli avvisi di stato, il monitoraggio del conducente (mantenendo le mani sul volante).

Gli altri componenti chiave sono il rilevamento dei limiti di velocità e le prestazioni del cruise control adattivo. Il supporto alla sicurezza, invece, valuta la capacità del sistema di una vettura di evitare una collisione in presenza di altri veicoli, motociclisti, ciclisti e pedoni, le reazioni intraprese quando un sensore o una telecamera si bloccano e il modo in cui l'auto rallenta fino a fermarsi in sicurezza nel caso il conducente non rispondesse.