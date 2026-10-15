Euro Ncap, Audi Q7 è la prima auto testata che ha ottenuto il 100% di protezione post-incidente

Tra le auto testate dall'Euro Ncap nel 2026, la nuova Audi Q7 è l'unica ad aver ottenuto il 100% in merito alla sicurezza post-incidente. La casa dei quattro anelli diventa la prima a raggiungere questa valutazione, una voce che rientra tra le nuove procedure di analisi adottate recentemente dall'Euro Ncap. Oltre a consentire ai soccorritori un'estrazione rapida e sicura degli occupanti a seguito di un impatto, come si apprende direttamente dal sito dell'Euro Ncap, la nuova Q7 può contare su un sistema eCall gestito da terze parti per le chiamate d'emergenza che, in caso di collisione, fornisce informazioni dettagliate sugli occupanti del veicolo e sulla tipologia di impatto subito.

Un dettaglio che ha fatto la differenza per ottenere la percentuale finale. Nel complesso Audi Q7 ha ottenuto le 5 stelle, così come la Xpeng X9, la Kia EV2, l'Aion UT, la Leapmotor B05, la Cupra Raval con il Safety Pack (opzionale), la Geely E2, la Zeekr 7GT e la Bmw iX3, tutte sottoposte ai nuovi test nel 2026: le più recenti procedure dell'Euro NCAP analizzano anche l'efficacia e la facilità d'utilizzo degli ausili alla guida e l'adattabilità dei sistemi di protezione ad una popolazione eterogenea. Nessuna di queste vetture ha maturato però una percentuale del 100% nella protezione post-incidente come la Q7 di nuova generazione, ma bisogna sottolineare come sotto questo aspetto nessun modello è sceso sotto l'88% ottenuto dalla Aion UT.

Infatti, Cupra Raval, Geely E2, Zeekr 7GT e Bmw iX3 hanno fatto registrare un livello di protezione a seguito di un impatto pari al 95%. Buona performance sotto questo aspetto anche della Xpeng X9, che ha ottenuto una percentuale del 91% staccando leggermente la Leapmotor B05 e Kia EV2 che hanno maturato una protezione dell'89% in questa voce specifica.