Euro Ncap, nuova Mercedes CLA è la best performer in fatto di sicurezza. Al top anche Mini Cooper E, Tesla Model 3, Model Y e Polestar 3

Euro Ncap ha diffuso la lista dei modelli più sicuri tra quelli testati nel 2025. La best performer, con valutazioni elevate in tutte le voci prese in considerazione, è stata la nuova Mercedes CLA, che ha maturato anche il primo posto tra le small family car. L'ultima CLA ha impressionato i giudici con prestazioni pressoché perfette nella protezione degli occupanti adulti ed un punteggio ai vertici della categoria per la sicurezza degli utenti vulnerabili della strada, grazie al cofano motore attivo ed ai sistemi AEB perfezionati. Nella categoria city e supermini la best in class 2025 è stata la Mini Cooper E 100% elettrica, che ha dimostrato come anche le auto di piccole dimensioni possano offrire un elevato grado di protezione. Tre le large family car ha svettato la Tesla Model 3, che si è distinta particolarmente nella protezione dei bambini e per l'evoluzione dei sistemi di assistenza alla guida.

Un'altra Tesla, la Model Y, per le stesse motivazioni è risultata la best in class tra gli small Suv; mentre tra i large Suv, la vettura che ha maturato il punteggio migliore è stata la smart #5. Infine, tra le executive car, la miglior performance in termini di sicurezza è arrivata dalla Polestar 3, che ha dimostrato integrità strutturale, un'eccellente valutazione nella protezione bambini ed ha proposto sistemi di assistenza alla guida di ultima generazione. «Stiamo assistendo a veicoli elettrici che non solo eguagliano, ma spesso superano, le prestazioni di sicurezza delle auto tradizionali - ha affermato il dott. Aled Williams, direttore del programma Euro Ncap - questo dovrebbe rassicurare i consumatori che stanno pensando di passare da un'auto a benzina a un veicolo elettrico».