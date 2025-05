Euro Ncap, la sicurezza al primo posto anche per i furgoni. Ecco chi ha ottenuto le 5 stelle

Avere un furgone dotato di un buon sistema avanzato di assistenza alla guida (Adas) è come avere un copilota a tempo pieno che controlla la strada, fa attenzione ad eventuali pericoli o a possibili cambiamenti delle condizioni di guida. Se il conducente non reagisce di fronte al rischio, queste tecnologie possono aiutare a evitare un incidente o a ridurne la gravità. Con oltre 30 milioni di furgoni in circolazione in Europa e le vendite di nuovi modelli che, lo scorso anno, hanno raggiunto quasi 1,59 milioni di unità (+8,3%, che si aggiunge a +14,6% del 2023, secondo l'Associazione Europea dei Costruttori di Automobili), è importante per le aziende avere veicoli più sicuri nelle proprie flotte. Sebbene i furgoni commerciali non abbiano necessariamente un tasso di incidenti più elevato rispetto ad altri veicoli a motore, i sinistri dove sono coinvolti tendono a essere più gravi per gli altri veicoli.

Secondo la Commissione europea le vittime rappresentano circa il 4% del totale di quelle mortali o gravemente ferite.Successivamente alla valutazione effettuata nel 2024, Euro Ncap quest'anno ha assegnato a ciascun furgone una valutazione a stelle, includendo alcuni dei modelli europei più venduti in Europa: Fiat, Citroën, Ford, Iveco, LEVC, Mercedes-Benz, Nissan, Opel/Vauxhall,Peugeot, Renault, VW, e modelli cinesi, come Farizon e Maxus. I furgoni che hanno ricevuto la massima valutazione (cinque stelle) sono stati: Fiat Ducato, Citroën Jumper (Relay); Farison SV; Ford Transit; Transit Connect; Transit Courier e Transit Custom; Maxus eDeliver 5; Mercedes-Benz Citan, Sprinter e Vito; Nissan Interstar; Opel/Vauxhall Movano; Peugeot Boxer; Renault Kangoo Van e Master; VW Caddy Cargo, ID.Buzz Cargo e Transporter.

Secondo la recente ricerca di Euro Ncap, nel 2021, durante il test Adas, solo 4 furgoni su 18 hanno raggiunto un punteggio superiore al 40%, nel 2024, sullo stesso numero complessivo ben 17 hanno conquistato un punteggio oltre il 60%.