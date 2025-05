Euro Ncap, test su 16 modelli: ecco le auto più sicure nelle prove di impatto frontale, laterale e posteriore

Protezione in caso di incidente, prevenzione nelle collisioni e sicurezza post-incidente: questi i punti su cui Euro Ncap ha analizzato le vetture a marchio Audi, Dacia, Ford, MG, Opel/Vauxhall, Peugeot, Renault, Tesla, Voyah e Volkswagen con l'obiettivo di mettere la sicurezza al primo posto. A raggiungere il massimo punteggio (cinque stelle) sono state Audi A5 Prev e Q5, VW Tayron, MGS5 EV, Tesla Model 3, Toyota C-HR Prev e Voyah Courage, Kia EV3 (se dotata del pacchetto sicurezza opzionale). Quattro stelle a Renault 4 (elettrica), Ford Tourneo Custom (compresa la variante elettrica), Kia EV3 (senza il pacchetto sicurezza), Opel/Vauxhall Grandland, Peugeot 3008 e 5008, Volkswagen Transporter. Tre stelle, infine, per la Dacia Bigster.

Euro Ncap valuta la sicurezza di una vettura misurando le prestazioni nelle prove di impatto frontale, laterale e posteriore, nonché la sicurezza dei pedoni e i sistemi di assistenza. Le prove sono progettate per fornire una visione complessiva in tema di sicurezza che comprende la protezione degli occupanti, ma anche il rischio di lesioni per altri utenti della strada, come in caso di collisione con un pedone. Tutte le 16 vetture valutate in questo test hanno avuto una buona prestazione nella protezione degli occupanti, mentre i risultati della prova MPDB Mobile Progressive Deformable Barrier, quella con barriera mobile per simulare una collisione frontale con un'auto di medie dimensioni, hanno mostrato che alcune sono, potenzialmente, molto più pericolose di altre per chi è presente a bordo in caso di collisione frontale.

Precedenti valutazioni effettuate da Euro NCAP hanno dimostrato che BMW iX, Land Rover Defender, NIO ES8 e Polestar 2 sono state molto penalizzate nel corso della prova MPDB, mentre ad Alfa Romeo Tonale, BMW 2 Serie Coupé e Genesis GV80 sono stati sottratti punti. Viceversa Mazda CX-60 e CX 80 hanno dimostrato di assorbire energia e distribuire il carico, così da ridurre la pericolosità.