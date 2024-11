Euro Ncap, test sui camion: Volvo promossa a pieni voti. Quattro stelle per i mezzi pesanti di Renault e Scania

Volvo FH Aero e FM, Renault T, Scania R-series e G Series, DAF XF, Man TGX e Mercedes- Benz Actros L: sono questi gli otto camion analizzati a Euro Ncap nell'ambito del nuovo programma di valutazione «Truck Safe». Massimo punteggio, cinque stelle, per Volvo, quattro stelle per Renault e Scania, tre stelle per Daf, Man, Mercedes-Benz e Scania. «Truck Safe» è il primo dei protocolli di testing di Euro Ncap ad adottare una nuova struttura che misura la sicurezza del veicolo lungo tutto il ciclo di vita di un incidente. Per questa particolare valutazione dei veicoli commerciali pesanti a lunga percorrenza, la metodologia di valutazione «Stages of Safety» (Fasi della Sicurezza), si concentra su tre fasi e sulla tempistica di un tipico episodio di incidente: le ore e i minuti che precedono l'incidente, con particolare attenzione alla guida sicura, l'intervento dei sistemi di sicurezza attiva prima dell'incidente o la prevenzione dell'incidente e la «golden hour» successiva all'incidente. Il Volvo FH Aero ha un'ottima visibilità, raggiunge un buon punteggio anche grazie alla presenza di buoni sistemi di assistenza alla guida.

Bene anche quello in termini di prevenzione degli incidenti: il modello raggiunge una valutazione di cinque stelle e il riconoscimento CitySafe, che viene assegnato ai camion dotati di tecnologie o di una buona progettazione in grado di prevenire gli incidenti che si verificano generalmente nelle città. Identico punteggio anche per la variante Volvo FM caratterizzata dalla cabina più bassa per migliorare la visibilità. Il Renault Trucks T ottiene una valutazione di quattro stelle in virtù dei suoi sistemi avanzati di assistenza alla guida (Adas) di elevata qualità, Il veicolo beneficia di una funzione per la svolta nel percorso dei ciclisti che unitamente ad una visibilità diretta più limitata, lo rende adatto alle autostrade, piuttosto che a quelle cittadine. E ancora, Quattro le stelle incassate dallo Scania G-series che dispone di quasi tutti i sistemi di assistenza alla guida previsti da Euro NCAP, ma molti disponibili come optional ad un costo aggiuntivo. Il DAF XF raggiunge prestazioni di guida sicura ai vertici della categoria per la cabina a pianale piatto adatta ai trasporti a lunga percorrenza.

Le prestazioni di visibilità, tra le migliori della categoria, gli consentono di raggiungere, così, il punteggio di tre stelle e il premio CitySafe. E ancora tre stelle per il Man TGX e per il Mercedes-Benz nella versione Actros L, in grado di offrire una solida performance di sicurezza grazie anche ad un'ampia gamma di tecnologie per la prevenzione degli incidenti. I protocolli di testing sono focalizzati sulla sicurezza attiva, con i sistemi per la visibilità e la prevenzione degli incidenti. Coerentemente con l'approccio applicato ad altre classi di veicoli, la sicurezza passiva entrerà a far parte del protocollo di valutazione dei veicoli commerciali pesanti a partire dal 2030.