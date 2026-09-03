Euro Ncap, tre cinesi (Geely E2, Leapmotor B05 e Aion UT) conquistano 5 stelle per la sicurezza. Bene la Cupra Raval

Le auto cinesi conquistano il massimo punteggio nei nuovi e più severi test di sicurezza Euro Ncap. L'ente europeo ha pubblicato oggi i risultati delle prove condotte secondo i protocolli 2026, promuovendo con cinque stelle tre modelli prodotti da costruttori cinesi: Aion UT, Geely E2 e Leapmotor B05. Cinque stelle anche per la Cupra Raval, ma soltanto con l'adozione dell'optional Safety Pack: nella configurazione standard la vettura si ferma a quattro stelle. I risultati confermano la crescente competitività dei marchi cinesi sul mercato europeo anche sul fronte della sicurezza.

Secondo Euro Ncap, le auto cinesi rappresentavano lo scorso anno il 7% delle nuove immatricolazioni nell'Unione europea e quasi il 10% nel Regno Unito. Dal 2021, inoltre, il numero di modelli cinesi sottoposti ai test dell'ente europeo è aumentato di quasi dieci volte. In particolare, la Geely E2, conosciuta come EX2 in alcuni mercati e indicata da Euro Ncap come una delle vetture più vendute del marchio cinese, conquista le cinque stelle.

Il modello ha raggiunto il 79% nella guida sicura, il 72% nella prevenzione degli incidenti, l'86% nella protezione dagli urti e il 95% nella sicurezza post-incidente. Bene i comandi fisici e il sistema di rilevamento della presenza di bambini. Più incostante, invece, il funzionamento della frenata automatica d'emergenza in alcuni scenari. La Aion UT, elettrica compatta destinata a competere con modelli come Mini Aceman, Renault 4 e Volkswagen ID. Polo, ha ottenuto il massimo delle cinque stelle con il 66% nella valutazione della guida sicura, il 74% nella prevenzione degli incidenti, il 91% nella protezione dagli urti e l'88% nella sicurezza post-incidente.

Tra le criticità segnalate figurano l'eccessivo ricorso allo schermo centrale per alcune funzioni di guida, l'accuratezza del riconoscimento dei limiti di velocità, pari al 68%, e l'assenza del sistema di rilevamento della presenza di bambini a bordo. La Leapmotor B05, altra elettrica cinese chiamata a competere con modelli europei come Renault Megane e Volkswagen Golf, ha ottenuto il 66% nella guida sicura, il 77% nella prevenzione degli incidenti, il 92% nella protezione dagli urti e l'89% nella sicurezza post-incidente. Particolarmente positiva la performance nei crash test, con il massimo dei punti negli impatti laterali contro barriera e palo.