EuroNcap, arriva App con i “fogli salvataggio” in caso d'incidente. Schede per i soccorritori europei disponibili gratuitamente

ROMA - Euro NCAP mette a disposizione dei soccorritori europei, gratuitamente, uno strumento potente e di facile utilizzo che comprende anche gli interventi post-incidente. I soccorritori, per essere in grado di assistere in sicurezza gli occupanti dei veicoli coinvolti, devono disporre di informazioni di facile e immediata consultazione, quelle contenute nelle ‘Rescue Sheets’ o fogli di salvataggio messi a disposizione dai costruttori. Euro NCAP, insieme all’Associazione Internazionale dei Vigili del Fuoco e del Salvataggio, (The International Association of Fire & Rescue Services - CTIF), ha raccolto tutte queste informazioni, disponibili adesso nel nuovo applicativo “Euro Rescue”.

L’app - scaricabile sia nella versione Android che iOS - può essere utilizzata sia online che offline e consente ai soccorritori di accedere alle informazioni anche quando la copertura della rete nel luogo dell’incidente è scarsa o assente. Euro NCAP quest’anno verificherà la rispondenza alle norme ISO del contenuto delle Rescue Sheets fornite dai costruttori nella valutazione delle auto nuove. Per i veicoli più «vecchi» le Rescue Sheets non sono sempre conformi alle norme ISO o fruibili in più lingue. Oggi questi strumenti sono disponibili in inglese, francese, tedesco e spagnolo: dal 2022 si aggiungeranno tutte le altre lingue europee compreso l’italiano. L’app è utilizzabile anche in Australia, grazie alla collaborazione tra Euro NCAP e l’equivalente organizzazione Australasian New Car Assessment Program, (Ancap Safety).