Fiat e Topolino e la sicurezza stradale nelle scuole. Il TopClub nell'anno scolastico 2025-2026 ha coinvolto 17.983 studenti

Conclusa la seconda edizione di 'TopClub, a scuola di sicurezza stradale con Fiat', l'iniziativa promossa dalla casa torinese, in collaborazione con Unasca e con il patrocinio dei ministeri dell'Ambiente e dei Trasporti, ideata e gestita da Neways, che ha coinvolto nell'anno scolastico 2025-2026 747 classi e 17.983 studenti delle scuole secondarie di secondo grado su tutto il territorio nazionale. Un progetto che ha come obiettivo quello di sensibilizzare i giovani sui temi della sicurezza stradale e della mobilità elettrica attraverso comportamenti corretti e nel quale rientra la Fiat Topolino, il quadriciclo elettrico 100% guidabile a partire dai 14 anni.

Nella fase di formazione, attraverso un kit didattico digitale sviluppato con le linee guida del ministero dell'Istruzione che viene fornito alle classi partecipanti, vengono affrontati sei moduli didattici dedicati a mobilità elettrica e sostenibile, approfondimenti su sicurezza stradale, dati statistici italiani ed europei, focus su comportamenti corretti alla guida e contenuti su patente e autoscuola. In seguito, gli studenti tengono un questionario che consente di ottenere un attestato valido per dei crediti formativi e di partecipare al concorso a premi TopClub, che prevede per il vincitore una Topolino in comodato d'uso gratuito per sei mesi, oltre ad un voucher da 500 euro per l'acquisto di materiale tecnologico destinato alla propria scuola.

L'iniziativa ha previsto un tour di 20 incontri nelle scuole aderenti per approfondire tematiche di sicurezza stradale e mobilità sostenibile con gli esperti di Unasca e della Polizia di Stato. Incontri nei quali i ragazzi hanno potuto prendere parte a dei test drive sulla Topolino sotto la supervisione di driver professionisti, per poter conoscere la guida elettrica all'interno di spazi degli istituti scolastici. L'ultimo si è tenuto nella sede torinese di Stellantis Italia e ha coinvolto le famiglie e i loro figli con più di 14 anni.