Francia, stretta sull'alta velocità sulle strade: ora superando di 50 km/h i limiti si rischiano carcere e confisca del veicolo

Con la pubblicazione del decreto attuativo della legge del 9 luglio 2025, con cui veniva istituito in Francia il concetto di omicidio stradale, su tutto il territorio transalpino sono state inasprite - con lo scopo di migliorare la sicurezza - le sanzioni (e le pene) per chi superare di oltre 50 km/h il limite indicato. Così viaggiare a più di 100 km/h nelle aree urbane o superare il 180 km/h è diventato ufficialmente dalla fine di dicembre un 'délit' cioè un reato grave. E' quanto prevede il Codice della Strada francese che fissa una pena massima di tre mesi di carcere e una multa fino a 3.750 euro, oltre all'iscrizione nel casellario giudiziale. Quanto fissato dal Ministero degli Interni di Parigi comporta - per questi maxi-eccessi di velocità - anche la revoca della patente di guida con il divieto di richiederne una nuova per tre anni e la confisca del veicolo utilizzato per commettere il reato.

In precedenza la Francia considerava questo reato un'infrazione di quinta classe, punibile con una multa massima di 1.500 euro e la decurtazione di 6 punti dalla patente. E che diventava 'delitto' solo in caso di recidiva. «Superare il limite di velocità di oltre 50 km/h - ha dichiarato Marie-Pierre Vedrenne che dallo scorso 2 ottobre è diventata ministro delegato presso il Ministero dell'interno francese - non è una semplice infrazione: è un comportamento che mette deliberatamente in pericolo la vita». «Classificando questa grave violazione di velocità come reato, con una risposta giuridica più decisa, inviamo un messaggio chiaro: la violenza stradale non è più tollerata. Questo passo avanti è una misura di protezione per tutti, per le famiglie e per gli utenti della strada più vulnerabili». Secondo i rilevamenti del Ministero nel 2024 in Francia sono state registrate ben 63.217 infrazioni gravi per eccesso di velocità, con un aumento del 69% rispetto al 2017. Questa cifra è addirittura salita a 70.845 nel 2022. La velocità eccessiva rimane la principale causa di incidenti nel Paese, prima ancora dell'alcol.