Geely conferma l'impegno nello sviluppo di veicoli sempre più sicuri con nuovi crash test a Parigi

Geely Auto ha confermato il proprio impegno nello sviluppo di veicoli sempre più sicuri attraverso un crash test dedicato alla Geely Starray EM-i, SUV plug-in hybrid di segmento C, svolto oggi presso il quartier generale UTAC di Parigi, uno dei principali centri indipendenti europei per test, validazione e certificazione automotive. Il test ha riguardato un impatto laterale con simulazione di intrusione da palo rigido sul lato opposto dell'abitacolo, una prova pensata per riprodurre scenari di incidente complessi e realistici.

L'attività si inserisce nel percorso di Geely Auto nello sviluppo e nella validazione della sicurezza passiva, della protezione degli occupanti e delle tecnologie dedicate ai veicoli a nuova energia. La Starray EM-i, già lanciata in diversi mercati internazionali, tra cui anche l'Italia, è equipaggiata con il sistema ibrido EM-i di Geely, progettato per combinare efficienza, comfort di guida e tecnologie intelligenti. Il modello fa parte della più ampia strategia del Gruppo orientata a sicurezza, elettrificazione e mobilità sostenibile. Ad oggi, otto modelli Geely Auto hanno ottenuto le cinque stelle nei test Euro NCAP, confermando il ruolo centrale della sicurezza nello sviluppo dei prodotti del marchio.