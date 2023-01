Germania, ministro Trasporti boccia limiti di velocità su autostrade tedesche. “La sicurezza è responsabilità individuale dei cittadini”

BERLINO - Nuova bocciatura da parte del ministro dei Trasporti Volker Wissing all’ipotesi di fissare un limite di velocità massimo sulle Autobahn, le autostrade tedesche, sulle quali esistono lunghi tratti ‘liberì da divieti, circostanza unica in Europa (e non solo). «La velocità è responsabilità individuale dei cittadini, purché non si mettano in pericolo gli altri. Lo Stato dovrebbe restare fuori da questo aspetto», ha affermato il ministro in dichiarazioni apparse oggi dal quotidiano «Bild am Sonntag».

«I prezzi elevati dell’energia stanno già facendo sì che molte persone guidino più lentamente. E anche con le auto elettriche le persone non guideranno così velocemente perché vogliono risparmiare la batteria», ha aggiunto Wissing. Quello sul limite di velocità è oggetto di dibattito in Germania da anni: la coalizione di governo, formata da Socialdemocratici (SPD), Verdi e Liberali (FDP) non ne prevede l’introduzione vista la contrarietà dei Liberali, il partito di Wissing.