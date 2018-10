Guida autonoma, test a Torino con tecnologia Intel. Accordo con il Comune, realizzerà laboratorio urbano

TORINO - Sarà Intel a fornire il contributo tecnologico per il programma di sperimentazione e testing di veicoli a guida autonoma e connessa del Comune di Torino. L’azienda ha infatti siglato il protocollo d’intesa per la realizzazione di un laboratorio urbano con strade e infrastrutture tecnologiche e offrirà il proprio contributo in servizi di rete edge e nella tecnologia di Multi-access Edge Computing (Mec).

«Siamo lieti - sottolinea l’assessora all’Innovazione Paola Pisano - che il partenariato legato al progetto di sperimentazione dell’ auto autonoma coinvolga attori sempre più diversificati. Il lavoro da fare è molto, ma grazie a tutti i partner e ai loro know-how la Città continua il suo percorso nello sviluppo di una mobilità sostenibile a servizio delle necessità del cittadino e della città».

Quella di Torino sarà una delle prime occasioni in cui la tecnologia Mec viene impiegata in applicazioni di guida autonoma su reti 5G, riducendo costi di implementazione e di esercizio rispetto alle reti mobili precedenti e consentendo accesso in tempo reale alle informazioni della rete radio. Per quanto concerne l’area di test, il tracciato è modulare, con percorsi diversi a seconda del tipo di livello del sistema di guida autonoma in sperimentazione, dei casi d’uso da testare e delle infrastrutture stradali presenti.