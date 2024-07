In 10 anni -19% vittime in autostrada, accordo Polizia-Aiscat su cooperazione per aumentare i livelli di sicurezza

È stata firmata oggi dal capo della Polizia - direttore generale della Pubblica sicurezza, prefetto Vittorio Pisani e dal vicepresidente di Aiscat (Associazione italiana società concessionarie autostrade e trafori), Roberto Tomasi, la nuova convenzione tra ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica sicurezza ed Aiscat che rinnova, a distanza di 7 anni dalla precedente, l'accordo per i servizi in esclusiva di polizia stradale sulla rete autostradale in concessione, consolidando ancora di più il partenariato e la collaborazione, ultradecennale, in atto tra Polizia di Stato e il comparto delle Società concessionarie.

La convenzione costituisce lo strumento di indirizzo e di attuazione delle linee strategiche e operative della stretta cooperazione tra la Polizia Stradale e le Società concessionarie, rafforzandone il reciproco impegno, anche attraverso il potenziamento delle risorse e delle dotazioni impiegate e lo sviluppo di nuovi e più efficaci modelli d'intervento, per accrescere ulteriormente gli standard di sicurezza e di efficienza sulle autostrade in concessione. Il sistema della viabilità autostradale, rileva il Dipartimento, «rappresenta una priorità per la Polizia di Stato che, con la specialità della Polizia stradale, assicura la vigilanza mettendo in campo mediamente una pattuglia ogni 40 km, con competenza esclusiva per gli interventi in ambito autostradale».

La rete autostradale in concessione, che vede transitare sui 6.100 km che la compongono circa 5 milioni di viaggiatori ogni giorno, ha registrato, negli ultimi 10 anni, a fronte di un aumento dei volumi di traffico del 13%, una flessione dell'incidentalità del -7% circa, con una riduzione di quasi il -19% del numero di vittime e del -6% del numero di feriti - con 39 vite salvate e oltre 600 feriti in meno nel 2023 rispetto al 2014 - confermando «la validità della sinergia sviluppata nella gestione dei servizi di sicurezza in autostrada». La cooperazione sviluppata tra la Polizia stradale e l'Aiscat sulle tratte autostradali in concessione si concretizza in forme di coordinamento ed azioni congiunte per il miglioramento complessivo del servizio reso agli utenti e per aumentare i livelli di sicurezza ed efficienza della grande viabilità.