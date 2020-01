​Incidenti, Lamorgese firma accordo con Anci e vigili: «Etilometri in discoteca e parcheggi più sicuri»

Il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, in relazione all'aumento della vittime degli incidenti stradali e dell'allarme sociale che ne è conseguito, ha sottoscritto, questa mattina al Viminale, con il presidente dell'Anci, Antonio Decaro, un accordo quadro sulle modalità di coinvolgimento delle Polizie municipali nell'espletamento dei servizi di polizia stradale sulla viabilità urbana e inviato, inoltre, ai prefetti una specifica direttiva per rafforzare i controlli e la sicurezza stradale.

Incidente Alto Adige, salgono a 7 le vittime della strage: investitore in carcere, ancora 3 ragazzi in terapia intensiva

Incidente a Senigallia, guidatore ubriaco travolge e uccide due donne all'uscita dalla discoteca: arrestato



L'accordo quadro assegna alle Polizie municipali un ruolo preminente nell'espletamento dei servizi di polizia stradale sulla viabilità urbana, comprensivo della rilevazione degli incidenti stradali, e prevede l'attuazione di progetti specifici rivolti al miglioramento dei servizi di controllo sulla viabilità nelle aree di maggiori rischio.

Nell'immediato, tale coinvolgimento riguarderà le polizie locali delle 14 città metropolitane e dei capoluoghi di provincia in grado di organizzare servizi di polizia stradale nell'intero arco delle ventiquattro ore. Per le altre amministrazioni il coinvolgimento avverrà progressivamente a partire dagli enti locali con popolazione superiore ai 100.00 abitanti. Verrà istituito un tavolo tecnico con i rappresentati del Dipartimento della pubblica sicurezza e dell'Anci che dovrà individuare le misure necessarie per incrementare lo scambio informativo e l'interconnessione tra le sale operative delle forze di polizia e delle Polizie municipali. L'attuazione dell'accordo valorizza il ruolo e le funzioni delle Polizie locali e consentirà di liberare risorse delle forze di polizia da destinare al controllo del territorio, con evidente impatto in termini di maggiore presenza di personale e anche di rafforzamento della percezione di sicurezza da parte dei cittadini.

Sempre in tema di rafforzamento della sicurezza stradale, il ministro dell'Interno ha chiesto ai prefetti di intensificare i controlli nei tratti stradali maggiormente esposti all'incidentalità, con particolare riferimento a quelli adiacenti ai luoghi di aggregazione e alle zone in cui sono ubicate strutture di intrattenimento, e di sviluppare sinergie, in primo luogo con le amministrazioni locali, per l'adozione di misure per la messa in sicurezza dell'ambiente stradale. Entro il prossimo 20 gennaio, i prefetti dovranno riferire al Viminale.

Etilometri in discoteca