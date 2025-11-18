Incidenti stradali, 1.163 vittime i fine settimana nei primi 10 mesi. Asaps, 364 pedoni deceduti da inizio anno

Nei primi 10 mesi del 2025 sono state 1.163 le vittime degli incidenti del fine settimana. E' quanto emerge dai dati dell'Osservatorio Sapidata-Asaps, l'Associazione sostenitori e amici della Polizia Stradale. Se si contano i decessi delle prime tre settimane di novembre - rispettivamente 19, tra il 31 ottobre e il 2 novembre; 29 tra il 7 e il 9 novembre e 22 tra il 14 e le 12 di oggi - il totale, spiegano dall'associazione forlivese ammonta a 1.233 decessi. Se si guarda solo ai pedoni deceduti da inizio anno alle 12 di oggi, il computo ammonta a 364 da inizio anno. In tutto il 2024, sottolinea l'Asaps, l'Istat conteggiò 470 vittime. Quanto ai ciclisti, viene osservato, sono 203 quelli deceduti, sempre da inizio anno alle 12 di oggi: se si considera che l'Istat ha conteggiato 185 vittime in tutto il 2024, si registrano 18 morti in più con un incremento del 9,7%.

Nel dettaglio nei primi 10 mesi del 2025 gli incidenti mortali del fine settimana, sono stati 1.088 per un totale di 1.163 vittime: 431 in auto; 441 in moto; 115 in bicicletta; 141 pedoni e 35 su veicoli pesanti. Nei primi 10 mesi del 2024, gli incidenti mortali del fine settimana erano stati 1.100 per un totale di 1.197 vittime: 459 in auto; 478 in moto; 83 in bicicletta; 149 pedoni e 28 su mezzi pesanti. Quindi, nel raffronto tra i due anni, si registrano 12 incidenti mortali in meno (-1,1%) e 34 decessi in meno (-2,8). In particolare si contano 28 morti in auto in meno (-6,1%); 47 morto in moto in meno (-9,8%); 32 morti in bicicletta in più (+38,5%); 8 pedoni morti in meno (-5,3%) e 7 morti su veicoli pesanti in più (+25%).