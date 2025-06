Incidenti stradali, con corsi di guida sicura possono diminuire. Aiutano a comprendere la dinamica dell'auto in sicurezza

Le cifre relative agli incidenti stradali sulle strade italiane sono ancora elevate e sottolineano la necessità per molti automobilisti di imparare a guidare con maggior sicurezza e consapevolezza. I corsi di guida sicura potrebbero aiutare a migliorare un quadro ancora poco incoraggiante. Dopo una crescita nel periodo gennaio-giugno 2024 del numero di incidenti stradali con lesioni a persone - in base alle stime fornite dall'Aci - aumentato dello 0,9%, di feriti cresciuto dello 0,5% e delle vittime incrementato del 4,0%, le cose sono migliorate dal 14 dicembre 2024 al 13 aprile 2025, come si apprende dal sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a seguito dell'introduzione del nuovo codice della strada. Nello specifico, ci sono stati 50 morti in meno (348 contro 398), 1.182 incidenti rilevati in meno (21.494 contro 22.676), 978 persone ferite in meno (11.686 contro 12.664). Numeri migliori, ma pur sempre elevati, che potrebbero essere ulteriormente ridotti.

L'offerta di corsi di guida sicura è ampia, basta informarsi in rete per trovare quella più congeniale, in base ai calendari, agli autodromi in cui vengono svolti, e ai prezzi. In genere, le lezioni vengono svolte nell'arco di una giornata, i programmi sono diversi, ma tutti danno informazioni fondamentali, a iniziare dalla corretta posizione di guida. Ci sono poi gli esercizi in pista, per simulare quelle situazioni che, su strada, potrebbero essere fonte di pericolo immediato come l'evitamento di un ostacolo a velocità crescenti e la frenata da portare a termine con il pedale a fondo corsa, fino all'arresto del veicolo. Spesso sono presenti in pista anche vetture dotate di skidcar, dispositivi che generano una sbandata del posteriore a bassa velocità. Le attività proposte consentono di capire quanto sia importante l'angolo di sterzo da dare all'auto in situazioni d'emergenza, e come nel contempo gestire l'acceleratore per evitare una sbandata; di comprendere come terminare una frenata nel modo giusto anche se la vettura vibra ed il pedale pulsa; e di capire cosa succede quando il veicolo perde aderenza e come intervenire nella maniera corretta.

Una volta terminato il corso, si torna a casa con un bagaglio di nozioni utili nella guida di tutti i giorni, ricevendo sensazioni pratiche del rischio che si corre quando si affrontano situazioni d'emergenza a velocità eccessive, perché mal calcolate. Un comportamento responsabile, unito ad una maggiore consapevolezza del pericolo, potrebbe aiutare a ridurre ulteriormente i numeri relativi agli incidenti stradali, e un corso attuale potrebbe consentire anche di prendere confidenza e sfruttare al meglio i tanti dispositivi di aiuto alla guida presenti sulle auto moderne, per sfruttarne a pieno le potenzialità.