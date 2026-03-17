Incidenti stradali, nel weekend strage record sulle strade del Lazio: otto morti

Spetta al Lazio, con nove morti, il triste primato delle vittime in incidenti stradali nel nell'ultimo fine settimana, dal 13 al 15 marzo, che ha registrato in tutta Italia 26 decessi, il numero più alto nei weekend del 2026. Tre vittime sono gli operai morti il 13 marzo nello scontro tra un furgone ed un'auto sull'A1 nel Frusinate. Il mezzo sul quale viaggiavano era di un'impresa edile. La vittima più giovane, in tutti gli incidenti registrati in Italia nel weekend, è un ragazzo di 23 anni, la più anziana un uomo di 87, sette avevano meno di 35 anni. Sono state otto le vittime nel Lazio, tre in Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana, Campania, due in Lombardia, Sicilia, una in Basilicata e Sardegna.