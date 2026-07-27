Incidenti stradali, Unasca: «La formazione è la prima vera prevenzione. La sicurezza si costruisce prima di mettersi al volante»

Oltre 177 mila incidenti stradali, quasi 238 mila feriti e 2.868 vittime nel 2025. Numeri che raccontano una realtà ancora preoccupante e che, secondo Unasca (Unione Nazionale Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica), impongono di rafforzare gli investimenti nella formazione dei conducenti e nella cultura della sicurezza stradale. Il Rapporto Istat evidenzia come distrazione, mancato rispetto della precedenza e velocità non adeguata siano tra le principali cause degli incidenti, confermando il ruolo decisivo del fattore umano.

«I dati Istat confermano una realtà che chi opera ogni giorno nel settore conosce bene: nella grande maggioranza dei casi gli incidenti stradali sono riconducibili al fattore umano», afferma Alfredo Boenzi, Segretario Nazionale Autoscuole Unasca. «Conoscere il Codice della Strada è indispensabile, ma non basta. Occorre formare conducenti consapevoli, capaci di riconoscere i rischi, adottare comportamenti responsabili e rispettare tutti gli utenti della strada». Per Unasca le autoscuole rappresentano molto più del luogo in cui si consegue la patente: sono il primo presidio di educazione alla sicurezza stradale, dove si costruiscono la consapevolezza dei rischi, il rispetto delle regole e il senso di responsabilità verso gli altri.

L’Associazione ribadisce inoltre la propria disponibilità a collaborare con istituzioni, scuole e tutti i soggetti impegnati nella promozione della sicurezza stradale, affinché la formazione diventi sempre più uno strumento concreto di prevenzione. «Investire nella formazione significa investire nella sicurezza del Paese. Ogni incidente evitato rappresenta un risultato concreto per l’intera collettività. Continueremo a mettere a disposizione competenze, esperienza e professionalità per diffondere una cultura della guida responsabile e della prevenzione», conclude Boenzi.