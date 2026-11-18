La nuova Kia Seltos entra nel mercato europeo con il massimo riconoscimento possibile sul fronte della sicurezza. Il C-SUV della casa coreana — secondo modello più venduto al mondo del marchio — ha infatti ottenuto le ambite cinque stelle Euro NCAP, superando a pieni voti i più severi e recenti protocolli di valutazione 2026 dell'ente indipendente europeo. Il risultato assume un valore particolare perché si applica all'intera gamma con equipaggiamento di serie, senza richiedere pacchetti opzionali: la valutazione copre sia le versioni a benzina sia quelle Full-Hybrid, con trazione anteriore o integrale.

I punteggi nel dettaglio. Secondo la nuova struttura dei test Euro NCAP, articolata in quattro macro-aree, Seltos ha dimostrato un equilibrio convincente in ogni ambito, meritando pienamente il giudizio massimo:

Sicurezza post-incidente: 90%

Protezione in caso di incidente: 84%

Prevenzione delle collisioni: 71%

Guida sicura: 67%

Struttura rinforzata e protezione negli impatti. Costruita sulla piattaforma K3 di Kia, la vettura fa largo uso di acciaio ad altissima resistenza e stampato a caldo per massimizzare la rigidità torsionale. Nei crash test, Seltos ha offerto un'ottima protezione per tutte le aree critiche del corpo negli urti con barriera laterale. A fare la differenza è anche l’airbag centrale, pensato per evitare il contatto tra le teste dei passeggeri anteriori in caso di impatto laterale. Positivo anche il riscontro nel test frontale a tutta larghezza, dove l'auto non solo ha protetto efficacemente gli occupanti, ma si è dimostrata un veicolo "non aggressivo" nei confronti delle altre vetture coinvolte.

Tecnologia attiva: dalla frenata d'emergenza ai limiti di velocità. Sul fronte della prevenzione, la dotazione di serie include il Forward Collision-Avoidance Assist 2 (FCA 2), che sfrutta radar e telecamera per rilevare veicoli, pedoni e ciclisti, attivando la frenata automatica d'emergenza. Punteggio massimo anche per il sistema di mantenimento della corsia (capace di modulare gli interventi in base all'attenzione del guidatore) e per il rilevamento degli occupanti sui sedili posteriori. Non manca il Safe Exit Warning (SEW), utile in ambito urbano per evitare l'apertura delle portiere al sopraggiungere di un ciclista. Particolarmente apprezzato dagli esaminatori l'Intelligent Speed Limit Assist (ISLA) di ultima generazione: in un test su strada lungo 2.000 km tra Italia, Francia e Spagna, il sistema ha riconosciuto correttamente i limiti di velocità nell'87% dei casi (pari al 94% della distanza percorsa), affiancato nei lunghi tragitti dall'Highway Driving Assist 2 (HDA 2) e da comandi manuali giudicati eccellenti per ergonomia.

Soccorsi rapidi dopo l'impatto. Il picco del 90% nella sicurezza post-incidente premia le soluzioni studiate per facilitare l'estrazione rapida e sicura degli occupanti da parte dei primi soccorritori. In caso di sinistro, il sistema frena automaticamente il veicolo per evitare collisioni secondarie e invia tramite eCall avanzato tutti i dati relativi all'impatto e al numero di persone a bordo direttamente ai servizi di emergenza. «Il raggiungimento delle cinque stelle Euro NCAP da parte di Seltos rafforza il nostro percorso verso standard di sicurezza costantemente elevati su tutta la gamma», ha commentato Pablo Martínez Masip, Vice President Product, Brand & Customer Experience di Kia Europe. «Per i nostri clienti questo si traduce in una protezione verificata in modo indipendente e in tecnologie avanzate offerte di serie su ogni versione».