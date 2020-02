I consumatori promuovono Lexus marchio record per affidabilità e soddisfazione del cliente

ROMA - Quando si parla del successo di una marca automobilistica il riferimento abituale è la posizione di mercato. Ma ci sono anche altri criteri di valutazione, che esulano dai numeri e dai fatturati e sono riconducibili ad altri parametri: uno di questi, poco conosciuto dal grande pubblico, ma tenuto in seria considerazione dalle Case automobilistiche, è il sondaggio annuale sull’affidabilità delle auto e sulla soddisfazione dei clienti. Se ne occupano le organizzazioni aderenti al gruppo Euroconsumatori attive in Francia, Spagna, Portogallo, Belgio e Italia (il riferimento nel nostro Paese è Altroconsumo).

Ebbene, in base al sondaggio 2019 su affidabilità e soddisfazione dei clienti, è risultato primo per il secondo anno consecutiva Lexus, il marchio di lusso del Gruppo Toyota, che nel 2019 ha immatricolato in Italia 5.823 unità classificandosi al 31° posto nelle vendite, con una quota dello 0,3%, ma ha letteralmente conquistato coloro che l’hanno acquistata, fino ad assicurarsi il punteggio record di 97 punti.

Una nota della filiazione italiana della Casa giapponese sottolinea che “anche le Lexus NX Hybrid, IS Hybrid e CT Hybrid si sono piazzate nella Top 10 dei modelli più affidabili nelle rispettive categorie (Suv e Family Cars), riconfermando così la qualità, la durata e l’affidabilità leader del settore della propulsione ibrida Lexus”.

Per determinare la classifica di gradimento sono stati coinvolti oltre 43.000 consumatori, i quali si sono espressi valutando 400 modelli di 37 marche diverse. I partecipanti sono stati invitati a compilare un questionario online, indicando l’età della loro auto, il numero di chilometri percorsi e i problemi e i malfunzionamenti verificatisi (questi i parametri previsti dal regolamento del sondaggio per determinare la classifica).

Lanciata nel 1989 a livello mondiale, e nel 1993 in Italia, Lexus è attualmente presente in 90 Paesi, dove si segnala per il design distintivo delle sue auto, l’innovazione garantita dalla tecnologia Full Hybrid Electric, i sistemi di sicurezza generalmente offerti di serie e la qualità superiore assicurata dall’artigianalità dei maestri Takumi. A questi elementi si unisce l’Omotenashi, il concetto giapponese di ospitalità, che descrive anche la capacità di anticipare i bisogni dei propri clienti, ancora prima che si manifestino.

Italia a parte (di cui s’è detto), in termini di vendite sul mercato globale, Lexus è il quarto brand dopo le tre case automobilistiche tedesche (Audi, BMW, Mercedes). Attualmente detiene la leadership mondiale nella vendita di vetture ibride elettriche nel mercato premium, con 1.695.170 unità (2019).