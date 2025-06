Mercedes, i camion intelligenti della Stella proteggono pedoni e bikers. Il veicolo stesso è in grado di “vedere dove nessuno guarda”

Grazie alle nuove tecnologie sviluppate dalla Stella a Tre Punte i veicoli pesanti di Mercedes-Benz Trucks di ultima generazione sono in grado di 'vedere dove nessuno guarda'. E, quindi, di proteggere gli utenti della strada - come pedoni e ciclisti - che troppo spesso sono vittime di incidenti soprattutto nelle fasi di partenza del veicolo, di inserimento in una strada laterale o in passo carraio e nella circolazione nei contesti urbani. Come è stato ricordato nella recente giornata tedesca della sicurezza stradale, Mercedes-Benz Trucks si affida a sistemi in grado di mitigare questi rischi in modo mirato. E' il caso del nuovo Frontguard Assist, dell'Active Sideguard Assist 2 ulteriormente evoluto e dell'Active Brake Assist 6 che ora sono ancora più efficaci perché gestiti con l'aiuto della intelligenza artificiale. «Sviluppiamo tecnologie in grado di compensare le debolezze umane, soprattutto quando secondi e centimetri contano. Proteggere le persone vulnerabili nel traffico stradale è nostra responsabilità primaria» spiega Rainer Müller, responsabile Product Engineering di Mercedes-Benz Trucks .

Con il Frontguard Assist il guidatore, seduto in alto nella cabina, non solo può essere aiutato a vedere ciò che si 'nasconde' davanti al camion ma anche essere messo in allarme se si verifica una situazione di pericolo. Questo dispositivo utilizza un radar e una telecamera per monitorare l'area direttamente davanti al veicolo, praticamente invisibile per il conducente nonostante i sistemi di specchietti e telecamere. Pedoni o ciclisti presenti sulla sede stradale ad esempio dove si fermano gli autobus o sugli attraversamenti pedonali, sono ben protetti: in caso di potenziale investimento, viene emesso un avviso visivo e acustico.

L'Active Sideguard Assist 2 protegge durante le svolte e durante i cambi di corsia rilevando la presenza di altri utenti della strada (come una bicicletta sulla pista ciclabile) in aree 'invisibili' su entrambi i lati del veicolo. Oltre alla consueta funzione di avviso, in caso di concreto pericolo il sistema può anche intervenire attivamente frenando automaticamente ed evitare così la collisione. La sesta generazione - ancora più evoluta - dell'Active Brake Assist (ABA) non è solo in grado di rilevare pedoni e altri utenti deboli, ma a velocità fino a 60 km/h, può ora eseguire anche una frenata automatica d'emergenza (definita a fondo corsa) per evitare l'incidente.

Active Brake Assist 6, va ricordato, garantisce la massima protezione attiva nei confronti degli altri veicoli e degli utenti della strada che attraversano, provengono dalla direzione opposta o si trovano nella carreggiata, con un vantaggio significativo per la sicurezza nel traffico urbano intenso. Con questi sistemi di assistenza, Daimler Truck contribuisce attivamente a Vision Zero, l'obiettivo di evitare completamente incidenti stradali mortali. Tutti questi dispositivi sono già presenti nelle attuali serie di veicoli Mercedes-Benz Trucks, tra cui Mercedes-Benz Actros, eActros 600 e Arocs.