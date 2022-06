Mercedes richiama circa 1 mln di auto tra ML, GL e Classe R prodotti tra il 2004 e il 2015 per problemi a servofreno

STOCCARDA - Mercedes-Benz sta richiamando quasi un milione di vecchi veicoli in tutto il mondo a causa di un potenziale problema al sistema frenante, Lo ha affermato l’autorità federale dei trasporti (KBA). La KBA ha riferito che il richiamo ha interessato i suv ML e GL e il minivan di lusso Classe R costruiti tra il 2004 e il 2015. «La corrosione del servofreno - ha detto KBA - può, nel peggiore dei casi, portare all’interruzione del collegamento tra il pedale del freno e l’impianto frenante. Di conseguenza, il servofreno può smettere di funzionare». La KBA ha affermato che nel mondo sono stati richiamati 993.407 veicoli, di cui circa 70.000 in Germania. Al momento Mercedes-Benz non ha rilasciato commenti al riguardo