Mit segnala campagna richiamo sugli airbag Takata, “verifica se il tuo veicolo è coinvolto”. Ecco i brand auto e cosa fare

Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti informa «del proseguimento di una importante e straordinaria campagna di richiamo che interessa veicoli di diverse case costruttrici, a causa di una problematica tecnica potenzialmente pericolosa per la sicurezza stradale. Il richiamo riguarda alcuni airbag del produttore da Takata che, in determinate condizioni ambientali - come elevata umidità, temperature elevate o forti sbalzi termici - possono subire un deterioramento dei componenti interni.

Tale difetto potrebbe, in alcuni causi, causare una esplosione dell'airbag, con il rischio di lesioni o, nei casi più estremi, esiti fatali per gli occupanti del veicolo. L'elenco aggiornato delle case costruttrici coinvolte e i link alle pagine ufficiali dedicate ai richiami, disponibili sui siti dei produttori o dell'Unrae, è consultabile qui: https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/campagna-di-richiamo-t akata-verifica-se-il-tuo-veicolo-e-coinvolto Per ulteriori chiarimenti sulle modalità di intervento e sulle procedure di sostituzione, sempre allo stesso link è disponibile anche un documento di domande frequenti. «La sostituzione è gratuita, verifica subito se il tuo veicolo è coinvolto. Un piccolo gesto può salvarti la vita».