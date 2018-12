Toyota Driving Academy e Bebe Vio, primo corso di guida per disabili su auto elettrificate

VITERBO - Prima, una sessione teorica a cura della Toyota Driving Academy. Poi, la guida delle auto con tecnologia ibrida elettrificata su pista. C’era anche la campionessa paralimpica Bebe Vio, ambasciatrice del Toyota Team, affiancata da Andrea Pusateri, paracycling, e Ilaria Naef, WCMX, pure loro membri del Toyota team, a presenziare al primo corso di guida sicura per disabili sviluppato in collaborazione con Art4Sport e Toyota, tenutosi sabato presso il Circuito internazionale di Viterbo. Una importante occasione per ribadire la necessità di una mobilità per tutti. «Con questo corso di guida sicura per disabili con auto elettrificate, il primo in Italia, affermiamo ancora una volta il nostro essere un vero e proprio Mobility brand che diffonde un concetto di mobilità fatta di auto, di tecnologia e di innovazione da mettere al servizio di tutte le persone, anche con disabilità, per migliorarne la qualità di vita», dice Alberto Santilli, Direttore Marketing Toyota Motor Italia.

E ancora, «Toyota ha lanciato l’iniziativa corporate Start Your Impossible per garantire la migliore mobilità possibile a tutti e la libertà di movimento senza alcun tipo di ostacolo, perché solo quando siamo liberi di muoversi tutto diventa possibile». La giornata è iniziata «con una buona dose di teoria al corso di guida sicura», come ha sottolineato sui social la stessa Vio, che da poco ha vinto la sua quarta coppa del mondo di Fioretto, prima tappa della qualificazione a Tokyo 2020. «Massima concentrazione», ha ribadito nel post accanto a una foto che la mostrava in aula, in prima fila, ben attenta a seguire gli insegnamenti, in attesa di metterli in pratica su pista.

«Ne vedrete delle belle» ha annunciato ai follower. A disposizione per i test drive, quattro Yaris Hybrid, due delle quali con allestimento per disabili. Toyota è leader mondiale del mercato elettrificato con oltre 12 milioni di automobili ibridoelettriche vendute al mondo dal 1997. Attraverso la campagna “Start Your Impossibile”, lanciata a livello mondiale, Toyota promuove una società basata sull’inclusività, senza discriminazioni.