Monopattini: Cnel, casco sia obbligatorio. Servono anche forme di identificazione e l'assicurazione

L’assemblea del Cnel, presieduta dal presidente Tiziano Treu, nell’ultima seduta ha approvato un documento di osservazioni e proposte sul tema della sicurezza stradale «Per una maggiore sicurezza nella circolazione dei monopattini elettrici e per la valorizzazione della figura del mobility manager», elaborato dalla Consulta nazionale per la sicurezza stradale e la mobilità sostenibile del Cnel coordinata dal consigliere Gian Paolo Gualaccini.

«Alla luce del crescente numero di incidenti che vedono coinvolti i monopattini e, pur apprezzando il Dl Infrastrutture appena entrato in vigore, che ha, tra l’altro, abbassato il limite di velocità massima a 20 km/h, introdotto l’obbligo di luci e frecce e previsto norme per contrastare la sosta irregolare, - dice Gualaccini - riteniamo che debbano, al più presto, essere fatti ulteriori passi avanti. Servono il casco obbligatorio, forme di identificazione e assicurazione dei monopattini e occorre disciplinare la loro circolazione sulle strade extraurbane, oggi possibile in ragione dell’equiparazione ai velocipedi». «Dopo l’entrata in vigore della norma che disciplina ruolo e compiti del mobility manager, è necessario rendere effettiva tale figura», ha concluso.