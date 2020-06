Morto in monopattino elettrico: è la prima vittima in Italia. Già 14 incidenti con questo mezzo dal 17 maggio

BOLOGNA - L’uomo morto a Bologna, dopo un incidente avvenuto ieri a Budrio, nel Bolognese, mentre era alla guida di un monopattino, è la prima vittima in Italia coinvolta in un incidente con questo mezzo. Lo rileva l’osservatorio dell’ Asaps (Associazione amici e sostenitori della polizia stradale) che ha censito 14 incidenti dal 17 maggio, ovvero dall’inizio della fase due. - «Lo avevamo detto che la situazione di coloro che utilizzano questo nuovo veicolo poteva aggravarsi con l’aumento del traffico, e ben 14 incidenti in poche settimane ne sono la dimostrazione più lampante - afferma Giordano Biserni Presidente ASAPS all’Adnkronos- Il nostro Osservatorio appena nato, dimostra poi che alla guida ci sono utenti non solo giovanissimi ma anche di mezza età, che lo ritengono giustamente un mezzo utile per districarsi nel traffico, per il piacere di poter circolare anche nei centri storici ma anche per raggiungere i luoghi di lavoro dopo aver parcheggiato l’ auto nei parcheggi scambiatori».

«Le regole del Codice della Strada vanno osservate sempre, a maggior ragione a bordo di un mezzo che presenta anche delle difficoltà per le dimensioni delle ruote e per le strade spesso già impraticabili per altri utenti a due ruote. Occorrono messaggi chiari per chi usa questo veicolo ma anche per chi lo incrocia sulle strade, -continua Biserni- perché il monopattinista è un altro utente debole, che - e lo dimostrano gli episodi di pirateria piuttosto che di mancate precedenze - va rispettato sulla carreggiata stradale.» La spinta all’utilizzo di veicoli a due ruote, anche con bonus economici concessi dal Governo per l’acquisto di bici ed e-bike, vede coinvolti anche i dispositivi di micromobilità elettrica. È infatti trascorso esattamente un anno da quando il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha introdotto con una sperimentazione iniziale proprio i monopattini, i segway, gli hoverboard e i monowheel, tutti nuovi strumenti di mobilità personale che hanno iniziato a percorrere le nostre strade.