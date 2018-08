Nissan, il dispositivo antiabbandono bimbi diventa di serie negli Usa

DETROIT - Il sistema Rear Door Alert (RDA) che Nissan ha deciso di installare di serie su tutti i modelli a 4 e 5 porte venduti negli Stati Uniti, è il primo dispositivo destinato ad evitare l’abbandono dei bambini sui seggiolini che utilizza anche l’avvisatore acustico per avvertire della situazione di rischio. Elaborando i segnali che arrivano dai sensori delle porte, il Rear Door Alert di Nissan utilizza una tecnologia brevettata (lanciata di recente come equipaggiamento standard sul Pathfinder) per ricordare ai conducenti dei propri modelli di controllare il sedile posteriore dopo che il veicolo è stato parcheggiato.

Lo fa - come già avviene in altre auto - attraverso un messaggio che compare sul display centrale del quadro strumenti, ma (questa è la vera novità) con una serie di colpetti di clacson che non smettono fino al momento in cui non si apre la porta posteriore. Nissan ha comunicato negli Stati Uniti che aggiungerà il sistema RDA come equipaggiamento standard a partire dai model year 2019 (cioè a fine dell’anno in corso) in otto modelli, tra cui il suv Rogue e la nuova Altima. Entro il 2021 la Casa nipponica conta di offrire di serie il sistema RDA su tutti i veicoli a quattro porte e cinque, cioè le berline e i suv.

Il progetto per questo utilissimo dispositivo è stato completamente sviluppato presso il Nissan Technical Center North America (NTCNA) a Farmington Hills, nel Michigan. «Sono orgoglioso di vedere Nissan in prima fila nel rendere lo standard Rear Door Alert su più modelli - ha dichiarato Marlene Mendoza, ingegnere di Nissan che ha contribuito a creare la tecnologia - Quella che è iniziata come una chiacchierata con la mia collega, Elsa Foley, è ora un tecnologia innovativa adottata di serie ed è una testimonianza della cultura Nissan».