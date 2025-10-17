Il nuovo Codice della Strada funziona. Mit, 119 morti in men (-10,2%) e incidenti mortali in calo da 1.052 a 968

Il nuovo Codice della Strada sembra funzionare, e bene. La prova sono i numeri di due indicatori molto importanti che ne segnalano il successo. Dal 14 dicembre 2024 al 13 ottobre 2025 i morti a causa di incidenti stradali sono scesi da 1.162 a 1.043 (-10,2%) ovvero 119 morti in meno. E' quanto afferma il Mit in una nota in base ai dati rilevati da Polizia Stradale e dall'Arma dei Carabinieri. «La sicurezza stradale in Italia segna un importante risultato a dieci mesi dall'entrata in vigore del nuovo Codice della strada» afferma il Mit evidenziando «una significativa diminuzione degli incidenti e, soprattutto, delle vittime. L'impegno del governo si traduce in 119 vite salvate».

L'analisi comparata dell'incidentalità, viene indicato, mostra i seguenti risultati: Persone decedute: si contano 119 morti in meno, da 1.162 a 1.043 (-10,2%). Persone ferite: si rilevano 1.075 feriti in meno, da 36.411 a 35.336 (-3,0%). Incidenti mortali: sono calati di 84 unità, passando da 1.052 a 968 (-8,0%). Incidenti stradali complessivi: si registra una diminuzione di 966, da 61.225 a 60.259 (-1,6%). Incidenti con lesioni: ridotti di 652, da 24.870 a 24.218 (-2,6%); «Grande soddisfazione da parte del vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini», riferisce il Mit. «I dati dell'incidentalità stradale e dell'attività di Polizia Stradale ed Arma di Carabinieri sono stati forniti dal ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato, e condivisi con il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti», fa sapere.