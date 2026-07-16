Piano Estate Sicura Anas, “Sospesi l'83% dei cantieri. Tra il 24/7 e il 6/9 previsti oltre 440 milioni di spostamenti”

Scatta il piano «Estate sicura 2026»: in vista del grande aumento dei flussi veicolari nelle prossime settimane Anas (societa' del Gruppo Fs) potenziera' l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ridimensionera' la presenza dei cantieri. Dal 24 luglio e fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, l'83 per cento di quelli attivi (1.414). In base alle stime dell'Osservatorio Mobilita' stradale di Anas dal 20 luglio e fino al 6 settembre sulle strade e autostrade di competenza sono previsti oltre 440 milioni di spostamenti di autoveicoli.

I dati sono stati annunciati nel corso della presentazione della campagna «Estate sicura 2026» nella sede centrale Anas di Roma alla presenza dell'amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme; del presidente dell'Aci, Geronimo La Russa; del direttore generale ad interim di Aiscat e presidente di Piarc Mondiale, Emanuela Stocchi; del direttore del servizio polizia Stradale presso il dipartimento della Pubblica sicurezza, Santo Puccia; del direttore centrale Vicario dell'Emergenza, Soccorso tecnico e Anticendio Boschivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, Lorenzo Elia; del capitano di Vascello Roberto D'Arrigo Capo Ufficio comunicazione Comando generale Capitanerie di porto - Guardia Costiera; del generale Arturo Guarino, capo II Reparto del Comando Generale Arma dei carabinieri e della direttrice di Rai Isoradio, Alessandra Ferraro.

«In occasione dell'avvio dell'esodo estivo 2026 - ha spiegato l'amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme - Anas rinnova il proprio impegno per garantire una rete viaria sempre piu' sicura, efficiente e in grado di assicurare la migliore mobilita' possibile ai milioni di cittadini che si metteranno in viaggio. Nell'ambito del piano «Estate sicura 2026» e' stata posta particolare attenzione alla rimozione o alla sospensione dei cantieri lungo le principali arterie stradali e autostradali, con l'obiettivo di fluidificare la circolazione, ridurre i tempi di percorrenza e limitare le situazioni di congestione, contribuendo cosi' a rendere gli spostamenti piu' agevoli e sicuri».