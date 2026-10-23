Pirelli, Marco Tronchetti Provera e Jean Todt a New Dehli promuovono la sicurezza stradale

La sicurezza stradale come diritto fondamentale e responsabilità condivisa tra istituzioni, imprese e cittadini. È questo il messaggio al centro dell'incontro che si è svolto oggi a New Delhi tra Marco Tronchetti Provera, presidente esecutivo di Pirelli, e Jean Todt, inviato speciale del Segretario Generale delle Nazioni Unite per la Sicurezza Stradale, a margine della presentazione del Calendario Pirelli 2027 in India. L'incontro si è tenuto in un momento particolarmente significativo per il Paese asiatico, che sta rafforzando l'attenzione verso la sicurezza di pedoni, ciclisti e altri utenti vulnerabili della strada.

Un tema al centro della campagna globale #MakeASafetyStatement, promossa dalle Nazioni Unite e recentemente lanciata in India. «Ogni innovazione che contribuisce a rendere la mobilità più sicura - ha dichiarato Marco Tronchetti Provera - genera valore per l'intera società. La sicurezza stradale è una componente essenziale per lo sviluppo e la crescita di un Paese e richiede l'impegno congiunto di istituzioni, imprese e cittadini».

Da parte sua Todt ha evidenziato come la sicurezza sulle strade rappresenti «una vera e propria pandemia silenziosa che colpisce tutto il mondo. I dati presentati sono drammatici: ogni anno 1,2 milioni di persone perdono la vita e circa 50 milioni rimangono ferite in modo grave, con un impatto economico e sociale devastante». Per affrontare questa emergenza, Todt ha insistito sulla necessità di applicare «una rigorosa prescrizione basata su educazione, rispetto delle leggi, miglioramento della qualità dei veicoli, delle infrastrutture e dei soccorsi».

L'obiettivo principale rimane la riduzione drastica del numero di vittime, puntando «a rendere obbligatori standard di sicurezza elevati in ogni paese e per qualsiasi mezzo di trasporto, dalle automobili alle motociclette e alle biciclette elettriche». Pirelli sostiene dal 2018 l'attività dell'inviato speciale delle Nazioni Unite per la Sicurezza Stradale ed è stata la prima azienda del settore pneumatici ad aderire all'UN Road Safety Fund.