Polizia stradale, operazione “truck & bus”: controlli in Italia con 5.559 violazioni riscontrate per mezzi pesanti e autobus

La Polizia Stradale italiana, nel corso dell’ operazione Truck & Bus, coordinata da Roadpol, ha controllato 7.732 mezzi pesanti e 652 autobus e contestato 5.559 violazioni di cui 469 per il superamento dei limiti di velocità, 20 per guida sotto l’effetto di alcol, 1 per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, 215 per mancato uso delle cinture di sicurezza, 1.144 relative al cronotachigrafo, 693 per inefficienze tecniche ed al carico, 700 per documenti dei veicolo e di trasporto, 90 per trasporto di merci pericolose, 8 per trasporto di rifiuti e 2.196 altre infrazioni. I poliziotti hanno tratto in arresto un cittadino straniero alla guida di un mezzo pesante, che doveva scontare una condanna a 3 anni e 8 mesi di reclusione per reati predatori.

«La Polizia di Stato italiana anche questa volta ha fatto la sua parte in Europa, attraverso la Specialità della Stradale» ha commentato, in una nota, il Direttore del Servizio di Polizia Stradale Paolo Maria Pomponio. «L’impegno e la professionalità evidenziati dalle nostre pattuglie - ha aggiunto - sono stati apprezzati dai vertici di Roadpol, la cui considerazione verso la Polizia di Stato italiana è testimoniata dalla scelta di Cremona come sede, dal prossimo 21 marzo, di Roadpol Masterclass 2022. Si tratta di meeting a cui parteciperanno 56 Ufficiali appartenenti alle polizie stradali di 28 Stati europei, allargata ad osservatori provenienti da Dubai, ove saranno affrontate tecniche sui controlli ai mezzi pesanti.»