Progetto Auriga 5, gli studenti delle scuole romane a scuola di guida sicura sul circuito di Vallelunga

Oggi studenti e domani automobilisti, ma con l’esigenza in entrambi i casi di rispettare le regole della scuola e, in futuro, del Codice della strada. È alla vasta platea degli alunni delle scuole superiori maggiorenni e neopatentati, o in procinto di diventarlo, che si rivolge il progetto Auriga 5 ideato dall’Agenzia per la mobilità del Lazio e svolto in collaborazione con il Centro di guida sicura Aci, che ha portato i ragazzi di 27 istituti regionali a effettuare lezioni in aula sul modo corretto e prudente di stare al volante. Con un epilogo dal richiamo irresistibile per gli amanti dei motori: tutti gli studenti già in possesso di patente hanno infatti potuto effettuare una prova reale di guida sul circuito di Vallelunga, mettendo in pratica quanto appreso durante i precedenti incontri formativi con i tecnici dell’Aci.

“Questo progetto nato nel 2016 mira a colmare una grossa lacuna sul tema della sicurezza stradale – spiega l’Aremol, Agenzia regionale per la mobilità del Lazio -. I partecipanti imparano a gestire le proprie reazioni, a conoscere i comportamenti del mezzo e a intervenire nel modo migliore per controllare il veicolo”.

L’iniziativa si è dunque conclusa con una visita al Centro di guida sicura Aci di Vallelunga, durante la quale si sono svolte delle sessioni pratiche sul circuito. Gli studenti delle scuole partecipanti hanno potuto testare dal vivo, ad esempio, quali siano le migliori posizioni di guida e anche svolgere degli esercizi in pista come lo slalom tra i coni, effettuato su asfalto asciutto, la percorrenza di curva, realizzata su area d’esercizio con resina a bassa aderenza, la frenata di emergenza per evitare un ostacolo, il controllo della sbandata o la perdita di aderenza sull’asse posteriore.