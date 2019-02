Regione Lazio “cede” all'Anas 700 km di strade. Interventi di manutenzione al via

ROMA - Quasi 700 chilometri di strade finora gestite dalla Regione Lazio tornano in capo ad Anas, che in primavera farà partire su queste infrastrutture un piano di profonde manutenzioni da 80 milioni di euro. L'operazione è stata presentata questa mattina dal governatore del Lazio Nicola Zingaretti con l'amministratore delegato di Anas Massimo Simonini. Tra le strade che passano ad Anas ci sono importanti consolari come la Cassia e la Cassia Bis, la Flaminia, la Tiburtina, la Casilina ma anche la Pontina, nota per essere una delle strade più pericolose d'Italia. Ci sono poi numerose strade nelle quattro province di Latina, Frosinone, Rieti e Viterbo considerate fondamentali per il traffico locale.

Nel piano di manutenzione di Anas è previsto un massiccio investimento sulla Pontina, a cominciare dal ripristino di un tratto crollato a novembre in provincia di Latina; poi sono previsti due stanziamenti da 8,5 e 8,9 milioni per il piano viabile e 5 per le barriere di sicurezza. Altro intervento rilevante di Anas il rifacimento del Ponte della Scafa e del viadotto dell'Aeroporto di Fiumicino, per rispettivamente 3 e 11 milioni di euro. "Contemporaneamente - ha affermato Zingaretti - la Regione sta mettendo in campo 72 milioni di euro sulla rete che prenderemo in gestione dalle province: complessivamente aprono nelle strade del Lazio 152 milioni di euro di nuovi cantieri per produrre qualità sicurezza e una viabilità migliore".

La messa in sicurezza della Pontina e la realizzazione del nuovo Ponte e del Viadotto della Scafa, a Fiumicino, sono gli interventi più rilevanti previsti dal Piano di manutenzione straordinaria da 80 milioni messo a punto da Anas e che riguarderà tutte le strade rientrate dalla gestione regionale dell'Astral. Il Piano, che dovrebbe partire già in primavera, prevede il risanamento profondo della pavimentazione, la manutenzione di ponti e viadotti, la sostituzione delle barriere di sicurezza e il ripristino di impianti e segnaletica, mentre sono già attivi i servizi di pronto intervento e sgombero neve per un importo pari a 3,3 milioni di euro e il servizio di sorveglianza con personale Anas, in collegamento diretto con la Sala Operativa Anas attiva h24. Sulla Pontina sarà avviato in primavera l'intervento per la riapertura nel tratto chiuso lo scorso novembre in provincia di Latina a causa del cedimento di un'opera idraulica per un importo pari a 350 mila euro.

Nella voragine fini un'auto e l'uomo che era a bordo è stato trascinato via dalla corrente di un canale che scorreva sotto la strada. Sempre sulla Pontina è previsto già nel corso di quest'anno l'avvio dei lavori di risanamento profondo del piano viabile per 8,5 milioni di euro, mentre a seguire saranno appaltati ulteriori 8,9 milioni sempre per risanamento piano viabile e 5 milioni per barriere di sicurezza e ripristino pertinenze stradali. Sulla SS296 della Scafa, a Fiumicino, Anas procederà alla redazione del progetto esecutivo e all'appalto dei lavori per la demolizione e ricostruzione del ponte della Scafa, per un investimento stimato di 3 milioni di euro. È inoltre previsto un progetto di demolizione e ricostruzione del viadotto dell'aeroporto, per un investimento di 11 milioni di euro. Astral sta redigendo il progetto di demolizione e ricostruzione del vecchio e nuovo viadotto oltre al progetto della viabilità alternativa che garantirà il transito durante i lavori. Sono anche previsti interventi di ripristino del piano viabile per 1 milione di euro.