Rifiuta di sottoporsi ad alcoltest: denuncia, ritiro della patente e sequestro dell'auto da parte dei Carabinieri

Denunciato dai carabinieri per essersi rifiutato di sottoporsi all'accertamento con l'etilometro. E' accaduto ad un 55enne di Serra de' Conti (Ancona) durante le fasi di identificazione in un controllo notturno di un veicolo in transito nella zona. I Carabinieri hanno notato nel 55enne i palesi sintomi conseguenti all'abuso di alcolici. A tutela della sicurezza stradale, i militari hanno invitato l'uomo a sottoporsi all'accertamento etilometrico, ma quest'ultimo si è rifiutato categoricamente. I militari hanno proceduto pertanto all'immediato ritiro della patente di guida e hanno sottoposto il veicolo a sequestro amministrativo ai fini della confisca. Il conducente è stato denunciato in stato di libertà all'Autorità Giudiziaria per rifiuto di sottoporsi ad accertamento del tasso alcolemico.