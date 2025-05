Salvini: «Con nuovo Codice Strada meno morti, la gente sta capendo. 50 vite salvate, 1.000 feriti e 1.200 incidenti in meno»

«Il nuovo Codice della strada non ha cambiato i limiti del consumo alcolico, però nei primi quattro mesi ha ridotto morti, feriti e incidenti: cinquanta vite salvate, 1.000 feriti in meno e 1.200 incidenti in meno, secondo i dati della Polizia stradale e dei Carabinieri, quindi vuol dire che la gente sta capendo». Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, a margine di Tuttofood in corso a Milano, riferendosi ai dati dei primi quattro mesi del 2025. «Bisogna bere bene e il giusto, perché 3.000 morti sulle strade italiane ogni anno sono una strage che non ci possiamo permettere», ha continuato.

«Certo, da padre ogni volta che leggo di tragedie come quella pugliese sono sconvolto. E lì non c'è Codice della strada che tenga quando vai a 200 all'ora. Quindi noi possiamo invitare a un sano divertimento, poi la vita è una. Quindi ragazzi, mi raccomando, in moto, in motorino in monopattino, in bicicletta, in macchina, la vita è preziosa, unica e irripetibile. Quindi lo sballo non può mai coincidere con il volante», ha concluso rivolgendosi ai più giovani.