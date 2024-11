Salvini: «Il nuovo codice della strada non è punitivo, serve per ridurre i morti. Regole monopattini a tutela di chi li usa»

Il codice della strada «non è un codice punitivo» e «conto di ridurre il numero di 3.039 morti sulle strade italiane. Tutti, auto, camion, monopattini useranno maggior buonsenso». Così Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, a margine degli Stati generali della Sanità della Lega in corso a Milano. a Parigi sono fuori legge i monopattini e c'e' un governo socialista; io non metto fuori legge niente pero', sono aumentati di 400 gli incidenti in monopattino dall'anno scorso da 2900 a 3300.

Quindi avere casco, targa e assicurazione e' a tutela di chi lo usa» e «stiamo investendo 600 milioni di euro su 1.800 chilometri di piste ciclabili e questo lo ricordo a qualche chiacchierone di sinistra che si riempie la bocca di bicicletta andandoci al parco Sempione la domenica, ma non ci metteva i soldi». Sulle moto sono contento che siano soddisfatti i motociclisti perche' stiamo investendo sui guardrail; sulle auto so che qualcuno imprecherà quando ci saranno i primi ritiri della patente per i telefonini alla guida, ma preferisco salvare attirarmi due antipatie e salvare due vite perche' l'uso del telefonino e' la prima causa di incidenti in Italia» ha concluso.