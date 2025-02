Salvini: «Per Codice Strada risultati primi due mesi eccellenti. Green Deal suicidio annunciato, Europa ci ripensi»

«I dati dei primi due mesi dall'entrata in vigore del nuovo Codice della strada sono stati assolutamente eccellenti. Ricorderete le critiche di chi diceva 'Salvini non ci fa fare le feste dei cenoni di Natale e Capodanno, non si può bere, e Vasco Rossi 'non ci si possono fare le canne' e amenità varie. Non entro nel merito dello stile di vita di ciascuno, ma i dati della polizia stradale e dei carabinieri dei primi due mesi, dal 14 dicembre al 14 febbraio, ci parlano di 700 incidenti in meno, 750 feriti in meno e 55 morti in meno rispetto all'anno scorso». Lo ha sottolineato il ministro dei Trasporti Matteo Salvini in videocollegamento con Torino dove è stato presentata la seconda edizione del Salone dell'Auto. «Penso quindi che siamo sulla strada buona, grazie anche al buonsenso e alla prudenza sia delle due sia delle quattro ruote. Stiamo investendo 160 milioni di euro per cambiare i guard rail, per aggiungere i guard rail fino a terra, salvavita per i motociclisti in caso di caduta» ha spiegato Salvini.

«La sbornia del green deal e del tutto sull'elettrico è stato un danno enorme economico, sociale, industriale, commericale, culturale, ambientale. i geni che hanno imposto il 2035 come dead line per passare all'elettrico hanno dato prova di ignoranza o malafede». Ha proseguito il ministro dei Trasporti. «Nel 2023 l'Unione Europea - ha spiegato Salvini - ha importato 440.000 auto elettriche dalla Cina per oltre 10 miliardi di euro di valore e ha esportato solo 11.500 unità. Un continente che ha inventato il settore dell'auto con i migliori brand e designer ci obbliga masochisticamente a mettere fuori mercato in dieci anni quello per cui ha lavorato per decenni. Un processo totalmente assurdo che non ha effetti positivi neppure sulla qualità dell'aria. Occorre buonsenso. Sarò a Varsavia a marzo con i ministri europeri dei trasporti, spero che si ripensi a questo suicidio annunciato che i numeri confermano. Se si impone al mercato di comprare auto che arrivano dall'Estremo Oriente e non si esporta non si fa un favore alle imprese e neppure ai lavoratori».