Seggiolini auto anti-abbandono, impegno Ministero per incentivi all’acquisto

ROMA - «Siamo molto soddisfatti - commenta a sua volta in una nota il sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti, Michele Dell’Orco - dell’approvazione di questa proposta che dà attuazione a una delle priorità delle linee programmatiche del ministro Danilo Toninelli. Un risultato importantissimo per evitare tante tragedie dovute a una banale distrazione. Un segnale luminoso e uno acustico avviseranno i genitori della presenza del bambino in auto anche quando si spegne la macchina, così da evitare che i bimbi vengano dimenticati dentro l’abitacolo. Insieme al Ministro Toninelli - conclude Dell’Orco - ribadiamo l’impegno ad assicurare incentivi congrui per l’acquisto dei sensori “salva bebe”. Stiamo infatti lavorando in stretta collaborazione con il Ministero dell’Economia per trovare le adeguate coperture finanziarie».